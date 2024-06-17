Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor

Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor

Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belirlenecek.

17.06.2024 09:18
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Akaryakıt fiyatlarına yapılacak ÖTV zammıyla birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belli olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bir indirim bir zam şeklinde ilerleyen benzin ve motorin fiyatlarına şimdi de ÖTV zammı geliyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belli olacak.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

YAKLAŞIK 2,5 TL'LİK ZAM

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Bu hesaplara geçtiğimiz yıl 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV oranları da eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKITTA ÖTV ZAMMI NEDİR?

Bir defaya mahsus olmak üzere ürünün ilk alıcısı tarafından ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli tüketim malları üzerinden alınır. ;İlerleyen süreçlerde ürün el değiştirse de yeni bir ÖTV ödemesi yapılması gerekmez. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin, motorin, jet yakıtı ve "fuel oil" gibi akaryakıt ürünlerinden de ÖTV alınır. Bu ürünlerden alınan ÖTV oranı, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına göre belirli aralıklarla yeniden düzenlenir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa turan: özel tüketim vergisi kadar kötü, gereksiz ve sömürü düzeni daha yok... aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz ekmek de özel tüketim bence, herşeyden alınması lazım ki adaletsizlik olmasın ne de olsa hukuk devleti değil miyiz 3 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: ondan sonra enflasyon düşecek. yersen. 0 0 Yanıtla

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