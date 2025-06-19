Benzin ve motorine zam gelecek! Tarih verildi

Ahmet Işıklı:

bu kadarıda insafsızlık 2 günde bir zam.özellikle motorine gelecek olan okkalı zam ne diyeyim. Allah sizi bildigi gibi yapsın.sanki piyasa düşünce eski fiyata düşecek mi haram zıkkım olsun.

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Byaydin Yeniden: O. evlatları partisi yönetiminden ne bekliyorsn ki.. sayfaya bak bide.. Futbol ve aralarında birbirlerine bombalar yollayan ulkeler.. ama bizim yönetim?? anca kıcından bahaneler uydurup, hakkıyla seçim kazanmış kişilerin ellerinden haklarını sahtekarlıkla alan bir hükümet 27 17