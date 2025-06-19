Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına 3.30 lira zam gelmesi bekleniyor.
İsrail ve İran arasında devam çatışmalar, dünya genelinde petrol ve benzin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Çatışmalar nedeniyle,petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor.
Yükselen petrol fiyatlarını Türkiye'yi de etkiliyor. Artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorine zam gelmesini bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına 3.30 lira zam gelmesinin beklendiği belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › Benzin ve motorine zam gelecek! Tarih verildi - Son Dakika
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