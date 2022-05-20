Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek - Son Dakika
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Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek

20.05.2022 10:06

Benzine bu hafta içinde iki kere zam gelmesinin ardından bu kez indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 23 lira sınırına çekilecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez de indirim beklentisi oluştu.

1 LİRA 2 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 24 lira sınırından 23 lira sınırına düşecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 23.86'dan satılan benzinin litresi 22.82'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23.98'den 22.94'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek - Son Dakika


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