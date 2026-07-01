Benzine 2,19 TL Zam Geliyor

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik adımlarla gevşeyen petrolle birlikte akaryakıtta indirim beklenirken zam kapıya dayandı. Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam bekleniyor. Eşel mobil sistemi gereği yapılacak ÖTV kesintisi sonrasında pompaya yansıyacak zam tutarı 55 kuruş.

Küresel piyasalarda Brent petrol, ABD ile İran savaşı öncesi düzeye geriledi. Brent petrol halen 74 dolardan işlem görüyor. Brent petrol düşmesine karşın uluslararası piyasalarda benzinin ve motorinin metrik ton fiyatları yükseldi. Benzinde artış zammı tetikledi. Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam bekleniyor.

Sektör temsilcileri, Eşel mobil sistemi gereği yapılacak ÖTV kesintisi sonrasında pompaya yansıyacak zam tutarın 55 kuruş olacağını söyledi.

Kaynaklar, motorinde şu anda bir artışın söz konusu olmadığını belirterek, "Motorin fiyatları da yukarı yönlü gidiyor. Ancak şu aşamada bir artış gündemde değil" dedi.