Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor

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Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ederken yüzde 6'lık ÖTV zammıyla birlikte benzinde de büyük bir fiyat artışı yaşanacak. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 32 kuruştan satılacak.

06.01.2025 08:27
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Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor.

İSTANBUL'DA 45 LİRA 32 KURUŞ OLACAK

Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, yapılacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.

Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor

İstanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Zam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    zam zam zam zam zam 6 gündür herşeye zam geldi sırada ne var acaba asvalta gezme hava alma gibi vergiler olabilir 22 2 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    geç kaldınız 50 liraya düzleyinde millet kurtulsun asgari ücrete %25 zam vergilere %44 ile %48 arası zam tüvtürk tam soygun zaten onu söylemeye bile gerek yok 21 0 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Ne iyi oluyor bırak elleme ot yiyin ot. 19 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    acitmadan kakdir yaveş yaveş 11 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Ohhh, geçir erdoGan geçir. Ak koyunlara, makarnacılara az bile. 9 1 Yanıtla
  • civan Kaçmaz:
    uçuyoruz padişahım çok yasa 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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