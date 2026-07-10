Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Temmuz'da yola çıkan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 13 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Berge Arzew Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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