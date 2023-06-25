Besici Uğur Acar: Türkiye'de tek yükselmeyen şey et fiyatları - Son Dakika
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Besici Uğur Acar: Türkiye'de tek yükselmeyen şey et fiyatları

25.06.2023 19:40

Amasya'nın Suluova ilçesinde besicilik yapan Uğur Acar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarının düşük olmasından yakındı. Ancak diğer ürünlerin fiyatlarına bakıldığında et fiyatlarının çok pahalı olmadığını düşünüyor. Bir kilo etin mezbahada 230 lira olduğunu belirten Acar, bir kilo baklavanın ise 400 lira olduğunu söyleyerek, 'Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim' dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde besicilik yapan 27 yaşındaki Uğur Acar, " Türkiye'de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim" dedi.

Suluova'da besicilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Acar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatlarının düşük olmasından yakındı. Acar, şunları söyledi:

"TEK YÜKSELMEYEN ŞEY FİYATI ET"

"Kurbanlık hayvan fiyatları, geçen yıla oranla üçe bile katlayamadı. Ama diğer ürünlere baktığımız zaman, çoğu ürün dörde, beşe, altıya katladı. Bunun yanında et fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda bir tosuna iki Toros otomobil alınıyordu. Bugün iki tosun satılacakta ancak iki Toros otomobil parası çıkacak. Et fiyatları bana göre uygun. Türkiye'de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim."

Besici Uğur Acar: 'Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim'
Kaynak: ANKA
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Kurban Bayramı, Uğur Acar, Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Besici Uğur Acar: Türkiye'de tek yükselmeyen şey et fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besici Uğur Acar: Türkiye'de tek yükselmeyen şey et fiyatları - Son Dakika
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