Beyaz şapkalı hacker'ların yarıştığı STM CTF'22 finali başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından gerçekleştirilen, beyaz şapkalı hacker'ların yarıştığı "Capture The Flag-CTF'22 (Bayrağı Yakala)" finali İstanbul'da başladı.

Programa STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Kaya, SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül ile yarışmacı takımlar katıldı.

STM Genel Müdürü Güleryüz, programda yaptığı konuşmada, yarışmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, STM CTF'nin, en uzun soluklu güvenlik etkinliği olduğunu söyledi.

Güleryüz, farklı alanlarıyla savunmayı bir bütün olarak gördüklerini, siber güvenliğin ise bu bütünün olmazsa olmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Yeni teknolojilerin gelişmesiyle tehdit ve saldırıların potansiyelinin arttığına dikkati çeken Güleryüz, şunları kaydetti:

"Günümüzde hayatımıza giren teknolojilerin sayısı giderek artıyor. Hayatımıza yeni teknolojiler girdikçe de bizleri bulan tehditler ve saldırı potansiyeli giderek artıyor. Bu da siber güvenliğin her geçen gün bizler için ne kadar daha fazla önemli olduğunu tekrar ortaya koyuyor. STM olarak bizim motivasyonumuz, savunmayı bir bütün olarak görmek ama bir taraftan da gençlerimizi savunma sanayine çekmek, onlarda bir ilgi uyandırabilmek. O yüzden gerçekleştirdiğimiz bu Capture The Flag yarışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Bunun dışında TEKNOFEST gibi birçok faaliyette de yine gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz."

Güleryüz, yarışmacıların zorlu eleme turları sonrası finale ulaştıklarını belirterek, dereceye girenlere güzel ödüller verileceğini söyledi.

"Siber güvenlik alanında yapılan çalışmalar çok önemli"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da siber güvenlik alanında yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, yarışma kapsamında yapılan çalışmaları dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Gençler için girişimciliğin önemine işaret eden Yılmaz, "Sadece derslere girerek üniversiteli olunmaz. Üniversite, bu tür etkinliklerdir. Üniversitede çok güzel eğitimler veriyoruz. İyi mühendisler yetiştiriyoruz. Bunlar çok iyi maaşlarla ülkemizin kalkınmasına destek oluyorlar. İyi işler buluyorlar ama 'bu sadece sizin tek yolunuz değildir. Ne olur girişimcilik ve bu sistemiyle de tanışın. Kendi şirketlerinizi kurun, girişimci olun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsan kaynağının geliştirilmesini, güçlendirilmesini önemli bir ihtiyaç olarak görmekteyiz"

SSB Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül ise yarışmanın, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturma ve insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla STM tarafından yapıldığını ve SSB tarafından desteklendiğini söyledi.

Bülbül, siber güvenliğe çok geniş alanda ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında verinin çok önemli hale gelmesiyle birlikte savunma, finans, doğal kaynaklar, tarım ve bunun gibi birçok alanda kritik altyapının temelini oluşturması nedeniyle siber güvenlik en önemli alanlardan birisi haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda artan ihtiyaçlara karşı hızlı bir şekilde insan kaynağının geliştirilmesini, güçlendirilmesini önemli bir ihtiyaç olarak görmekteyiz. Bu nedenle yarışmanın bizler için en önemli getirisi, ülkemizin sahip olduğu ve birçok ülkeye göre bizi daha avantajlı bir oyuncu haline getiren genç ve dinamik nüfusumuza daha etkin ve katma değeri yüksek siber güvenlik yeteneklerini kazandıracak olmasıdır."

Siber dünyada zorlu mücadele

Verilen bilgiye göre, CTF'22 heyecanı için başvurular 23 Ağustos'ta başladı. 156 takım ve 613 yarışmacının mücadelesine sahne olan ön elemenin ardından ilk 50'ye giren takımlar İstanbul'da düzenlenen CTF'de yarışmaya hak kazandı. Beyaz şapkalı hacker'lerin kıyasıya mücadele ettiği STM CTF finali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde yapılıyor.

Siber güvenlik alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan STM'nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF, her yıl siber güvenlik farkındalık ayı ekimde gerçekleştiriliyor.

Yarışma, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençler ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı olurken, Türkiye'nin en uzun soluklu CTF'inde yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ediyor. CTF'de mücadele edecek yarışmacılar; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda karşılarına çıkan zorlayıcı soruları çözmeye çalışıyor.

Siber yeteneklere staj ve iş imkanı

CTF'ye katılarak derece başarısı gösteren yarışmacılar, STM'de staj veya kariyer imkanı da yakalıyor.

Bu yılki CTF'de yarışarak derece elde eden katılımcılar, toplamda 180 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmada birinci olan takım 75 bin TL, ikinci olan takım 60 bin TL, üçüncü olan takım ise 45 bin TL para ödülü kazanacak. 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı takımlara mekanik klavye, 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu olan takıma ise bluetooth hoparlör verilecek.

Ayrıca, yarışma süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması'na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekiliş sonucu Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edilecek.