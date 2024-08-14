Beyaz Saray, İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı'na Ev Sahipliği Yaptı

Ekonomi

Beyaz Saray, dijital içerik üreticilerinin oluşturduğu ekonomiye ilişkin konferansa ev sahipliği yaptı.

Beyaz Saray Dijital Strateji Ofisinin ilk kez düzenlediği "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"nda 100'e yakın dijital içerik üreticisi ile sektör profesyonelleri bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden da gizlilik, adil ödeme, yapay zeka ve ruh sağlığı gibi dijital içerik üretim ekonomisindeki önemli konuların ele alındığı konferansa katıldı.

İlk olarak katılımcılarla özçekim yapan Biden, içerik üreticilerine "Gelecek sizsiniz." dedi.

Bugünlerde daha fazla insanın içerik üretme işine girmek istediğini belirten Biden, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar olduğunu ve bunun gelecek birkaç yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini aktardı.

Biden, içerik üreticilerinin iletişim kurma şeklinin tüm dinamiği değiştireceğini düşündüğünü belirtti.

Başkan Biden, katılımcılarla şakalaşarak, "Bu yüzden sizi Beyaz Saray'a davet ettim çünkü iş arıyorum." diye ekledi.

Goldman Sachs'ın analizine göre, içerik üretimi ekonomisinin büyüklüğünün 2027'ye kadar yarım trilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Ekosistem büyüdükçe 2023'te 250 milyar dolar olan içerik üretim ekonomisinin toplam pazar büyüklüğünün gelecek 5 yıl içinde yaklaşık ikiye katlanarak 2027'de 480 milyar dolar çıkabileceği belirtiliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin içerik üreticisi olduğu kaydediliyor.