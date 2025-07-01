Beyin Göçü ve Gençlerin Geleceği

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, beyin göçünün sadece bir göç meselesi değil, gençlerin geleceğini şekillendirme ve ülkesine değer katma sorumluluğu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, milyonlarca genç, geleceğini şekillendirecek önemli bir karar sürecine hazırlanıyor. Bu dönemde tercih listeleri kadar sık gündeme gelen bir diğer başlık ise beyin göçü tartışması olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda gençlerin yurtdışına gitme eğilimindeki artış, eğitim ve istihdam çevrelerinde sıkça konuşuluyor. Gençlerin farklı ülkelerde kariyer fırsatları arama çabalarının yanında, yetişmiş insan kaynağının Türkiye'ye nasıl katkı sağlayabileceği sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durman, bu konunun sadece bir göç meselesi değil, gençlerin geleceğini şekillendirme ve ülkesine değer katma sorumluluğu olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

Beyin göçünün, gençlerin potansiyelini geliştirme arzusunun doğal bir sonucu olduğunu aktaran Durman, "Gençler bilmelidir ki, kendi ülkelerinde güçlü bir üniversite ekosisteminde eğitim alırken uluslararası fırsatlara buradan ulaşmayı hedefleyebilir. Bu noktada üniversitelerimiz, gençlerin küresel ölçekte yetkinleşmesini sağlayan ve ülkesine katkı sunacak dünya vatandaşları yetiştiren köprüler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Durman, uluslararası bağlantıları güçlü üniversitelerin, gençlere yalnızca sınıf içi eğitimle yetinmeyen, dünya ile bütünleşmiş bir öğrenim modeli sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çift diploma programları sayesinde öğrenciler birden fazla ülkede geçerli akademik yeterlilik elde edebilmekte, Erasmus gibi değişim programlarıyla farklı üniversitelerde ders alıp kültürler arası iletişim becerilerini geliştirebilmektedir. Ayrıca uluslararası araştırma projeleri, ortak staj olanakları ve yabancı dil destek programları gibi uygulamalarla gençlerin Türkiye'de eğitim görürken küresel düzeyde deneyim kazanmasının önü açılmaktadır. Böylece gençler hem köklerini koruyarak hem de dünyaya entegre olarak yetişmektedir."

Eğitimde uluslararası bağlantılar ön planda

Tercih döneminde öğrencilerin yalnızca bölümlere değil, yurtdışı bağlantı olanaklarına, staj fırsatlarına ve küresel ağlara da dikkat ettiğine ilişkin araştırmalara atıfta bulunan Durman, bu konuda gençlerin bilinçli tercih yapması gerektiğini kaydetti.

Durman, gençlerin dünyayı tanıması, yabancı dil öğrenmesi, farklı kültürlerle tanışması ve yeni beceriler geliştirmesinin önemine işaret ederek, "Bugün tek bir alanda yetkin olmak yetmiyor, gençlerin birden fazla disiplini görebilmesi, dijital çağın gerektirdiği teknolojik okuryazarlığı kazanması, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği yeteneklerini güçlendirmesi gerekiyor. Bu hedef, yalnızca yurtdışına gitmekle değil, kendi ülkesinde bu olanakları sunan güçlü üniversitelerde okuyarak da gerçekleşebilir." tavsiyesinde bulundu.

Ülkedeki köklü ve uluslararası bağlantıları kuvvetli üniversitelerin, gençlere sadece bir meslek değil, küresel ölçekte rekabet edebilecek donanımı ve vizyonu kazandıracağını vurgulayan Durman, şunları kaydetti:

"Böylece gençler kazandıkları yetkinlikle bilgilerini, deneyimlerini ve ürettiklerini ülkesine taşır. Dünya vatandaşı olmak demek, sahip olduğu bilgi ve emeği kendi topraklarına değer katmak için kullanmayı da bilmektir. Gençlik, Türkiye'nin en büyük gücüdür, bu gücü dünya sahnesine hazırlamak da bizlerin sorumluluğudur. Küresel ölçekte düşünebilen bireyler yetiştirmek, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal ilerlememiz için kritik önemdedir."

Durman, üniversite tercihinin sadece dört yıllık bir program değil, bir yaşam vizyonu olduğunu aktararak, gençlerin ülkedeki uluslararası bağlantıları güçlü üniversiteleri tercih ederek dünyaya açılmasının, ülke için en büyük kazanım olacağını belirtti.