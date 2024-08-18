Beylikova Belediyesi Köylere Plastik Sandalye ve Masa Hibe Etti

Ekonomi

Eskişehir'de Beylikova Belediyesi tarafından önemli etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 bin adet plastik sandalye ve bin adet katlanır plastik masa satın alınarak köylere hibe edildi.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçeye bağlı köylerdeki toplumsal etkinlikleri daha güçlü kılmak için önemli bir adım attıklarını açıkladı. Başkan Karabacak, "Beylikova Belediyesi olarak, köylerimizin nişan, kına gecesi, düğün, Mevlüt ve yağmur duası gibi önemli etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 bin adet plastik sandalye ve bin adet katlanır plastik masa satın aldık. Bu masa ve sandalyeleri köylerimize hibe ederek toplumsal dayanışmayı destekliyoruz" dedi.

"Belediye bütçemizden 1 milyonun üzerinde kaynak ayırarak gerekli alımları gerçekleştirdik"

Daha önce köylerin bu tür ihtiyaçları için belediyeden geçici olarak malzeme temin ettiğini vurgulayan Karabacak, "Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerden sonra her köyde kalıcı masa ve sandalye bulundurmanın önemini gördük. Bu doğrultuda, belediye bütçemizden 1 milyonun üzerinde kaynak ayırarak gerekli alımları gerçekleştirdik. Şu anda masa ve sandalyeleri köy muhtarlarımıza teslim etmeye başladık. Beylikova Belediyesi'nin köylere olan desteği her zaman sürecek. Bu anlamlı hizmetin köylerimize hayırlı olmasını diliyor, masa ve sandalyelerin güzel günlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Beylikova olarak, köylerimizin birlikteliğini ve mutluluğunu artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR