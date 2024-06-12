Beylikova'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Beylikova'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Beylikova Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Eskişehir TDKK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) uzmanlarınca hibe projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği hibe fonu (IPARD)'nın avantajları, Beylikovalı üreticilere anlatıldı. Beylikova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nden arsa alacaklara, arsa dışında kendi arazisine yatırım yapacak üreticilere inşaat maliyetinin yüzde 55-75 arasında hibe olarak sağlanabileceği belirtildi. Ayrıca, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık, yem bitkileri, süt entegre ve benzeri üretim faaliyet alanlarında hibe destekleri ve teşvikleriyle desteklenecek. Bu alanlarda, kooperatifler, kadın ve gençler öncelikli olarak desteklenecek gruplar arasında yer alacaktır. Sıfır biçerdöver ve tüm tarım aletleri de hibe kapsamına alındı. 25 Haziran 2024 tarihinde başvurular başlayacak olup, projelerin 40 gün içinde tamamlanması ve teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.

12.06.2024 10:38
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Beylikova Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Eskişehir TDKK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) uzmanlarınca hibe projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Avrupa Birliği hibe fonu (IPARD)'nın avantajları, Beylikovalı üreticilere anlatıldı. Beylikova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nden arsa alacaklara, arsa dışında kendi arazisine yatırım yapacak üreticilere inşaat maliyetinin yüzde 55-75 arasında hibe olarak sağlanabileceği belirtildi. Ayrıca, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık, yem bitkileri, süt entegre ve benzeri üretim faaliyet alanlarında hibe destekleri ve teşvikleriyle desteklenecek. Bu alanlarda, kooperatifler, kadın ve gençler öncelikli olarak desteklenecek gruplar arasında yer alacaktır. Sıfır biçerdöver ve tüm tarım aletleri de hibe kapsamına alındı.

25 Haziran 2024 tarihinde başvurular başlayacak olup, projelerin 40 gün içinde tamamlanması ve teslim edilmesi gerektiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Beylikova'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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