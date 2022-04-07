Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika
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Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor

07.04.2022 12:45
Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinin coğrafi işaretli yöresel lezzeti Çetmi Şeker Fasulyesi, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'nın 4 ülkesine de gönderiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinin coğrafi işaretli yöresel lezzeti Çetmi Şeker Fasulyesi, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'nın 4 ülkesine de gönderiliyor.

Beyşehir'in Akçabelen Mahallesinde ata tohumlarından geleneksel usullerle üretimi yapılan şeker fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasının ardından Avrupa ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı. Akçabelen Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, yerleşim merkezinde 2 bin dekarlık alanda üretimi yapılan şeker fasulyesinin gönderildiği ülke sayısının giderek arttığını belirterek, geçen yıl Almanya ile başlayan ihracat serüvenine Norveç, İngiltere ve Belçika gibi ülkeleri de ekleyerek bu sayıyı 4'e yükselttiklerini söyledi. Yöresel ürünün daha fazla ülkeye gönderebilmek için diğer Avrupa ülkeleriyle de görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Ünüvar, iç piyasaya ise kooperatif vasıtasıyla satış yaptıklarını belirterek, "Akçabelen Mahallemizde yaklaşık 300 civarında çiftçimiz bölgemizde şeker fasulye üretimi gerçekleştiriyor. 2 bin dekarlık alanda gerçekleşen üretime farklı illerde yaşayan gurbetçilerimiz de ekim dönemi olan ilkbahar mevsiminde yerleşim merkezine gelerek katkı sağlıyor. Yıllık üretim miktarımız ortalama 300 ton civarında oluyor. Üründe geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen rekolteden memnunuz. Fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre daha yüksek durumda. Yöremizde üretilen ürünün yüzde 40'ını yurtdışına gönderir noktaya geldik. Hedefimiz; bu miktarı daha da artırarak yüzde 80'lere ulaştırmak. Bu yıl Belçika ve Almanya'dan da tekrar sipariş almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye göndermiştik, şimdi yine Norveç'ten aldığımız siparişlerimizi hazırlıyoruz" dedi. - KONYA

Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor

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Togo Cumhuriyeti, Akçabelen, Almanya, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika


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