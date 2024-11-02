Biga'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

Ekonomi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Adliye, Akköprü, Çakırlı, Çınarköprü, Geyikkırı, Güleç, Hacıhüseyinyaylası, Karapürçek, Kayapınar, Kocagür, Örtülüce, Tokatkırı ve Yeniçiftlik köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.