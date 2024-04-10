Bilecik Belediyesi Su Kartı Dolum Noktaları Bayramda Hizmet Verecek

Mersin'de Üretilen Zeytinyağı AB Komisyonu Tarafından Kayıt Altına Alındı

Mersin'in Mut İlçesinde üretilen zeytinyağı, Türkiye'nin yüzde 20'sini oluşturuyor. Mut TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, yapılan başvurunun AB Komisyonu tarafından kabul edildiğini ve Mut Zeytinyağı'nın coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara alındığını açıkladı. İlçenin doğal yapısı ve zengin flora ve fauna, Mut Zeytinyağı'nın kalitesini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Mersin'de zeytin üretiminin büyük bir kısmı Mut ilçesinde gerçekleştiriliyor ve bölgede binlerce yıldır zeytin ve zeytinyağı üretimi devam ediyor.