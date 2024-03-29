Bilecik\'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Şubat ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 17,5 azalarak 10 milyon 826 bin dolar, ithalat yüzde 34,9 artarak 2024 Şubat ayında 10 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı. - BİLECİK
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi. Proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Baran, enflasyonun işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan kuru beton santrali hizmete açıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, santralin yol bakım, onarım ve yapım süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Ayrıca, yerli kaynakların kullanılacağı altyapı projeleri ve inşaatlarda betonlama işlemlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı zararlısının etkisiyle kestane balı rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Arıcılar, arıların kış aylarında yeteri kadar uyuyamaması ve ilkbahar yağışlarının koloni çoğalmasını engellemesi nedeniyle endişeli. Ayrıca, kestane çiçeklerinin yağmur nedeniyle yıkanması ve gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesi de bal üretimini olumsuz etkiliyor. Arıcılar, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin mümkün olmadığını belirterek, uyum sağlamak gerektiğini vurguluyor.
Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), yapay zeka ile ilgili düzenlediği panelde, yapay zekanın konumu ve kullanım alanları ele alındı. Panelde, yapay zekanın aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemi vurgulandı ve yapay zekanın aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiği belirtildi.
Malatya'da yapılacak yerel seçimlerin ardından inşaat sektöründe ciddi bir artış ve hareketlilik bekleniyor. Deprem bölgelerinde konut ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte sektörde istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutlarıyla birlikte güvenli ve yaşanabilir konutlar üretileceğini belirtti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Üreticiler, zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürerek bereketli bir sezon bekliyor. Kirazın aromasının buraya özgü olduğunu belirten üreticiler, bu yıl daha iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.
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