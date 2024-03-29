Bilecik\'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Şubat ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 17,5 azalarak 10 milyon 826 bin dolar, ithalat yüzde 34,9 artarak 2024 Şubat ayında 10 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı. - BİLECİK