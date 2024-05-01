Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Bilecik\'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'te ihracat yüzde 13,0 azalarak 12 milyon 429 bin dolar, ithalat ise yüzde 44,2 artarak 10 milyon 77 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı.

01.05.2024 12:14
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,0 azalarak 12 milyon 429 bin dolar, ithalat yüzde 44,2 artarak 2024 Mart ayında 10 milyon 77 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika

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