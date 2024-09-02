Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Temmuz ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,6 azalarak 11 milyon 745 bin dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 2024 Temmuz ayında 9 milyon 455 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı. - BİLECİK