Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Bilecik'in 2024 Temmuz ayında ihracatı yüzde 14,6 azalarak 11 milyon 745 bin dolar, ithalatı ise yüzde 9,8 artarak 9 milyon 455 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında ihracat yüzde 13,8 artarken ithalat yüzde 7,8 azaldı.

02.09.2024 10:28
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Temmuz ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,6 azalarak 11 milyon 745 bin dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 2024 Temmuz ayında 9 milyon 455 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı - Son Dakika

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