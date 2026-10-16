Bilecik Pazaryeri\'nde zabıta marketlerde raf ve kasa fiyatlarını denetliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde raf ve kasa fiyatları mercek altına alındı.

Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Raf ve kasa fiyatlarından son kullanma tarihlerine kadar birçok başlıkta gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle incelendi.

Raf fiyatıyla kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Vatandaşların alışveriş sırasında mağduriyet yaşamaması için harekete geçen zabıta ekipleri, market raflarındaki ürünlerin fiyat etiketlerini kasa fiyatlarıyla tek tek karşılaştırıyor. Fiyat farklılıklarına karşı kontrollerini titizlikle sürdüren ekipler, tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuyor. Denetimler yalnızca fiyat kontrolleriyle sınırlı kalmıyor. Marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalajları ve paketlerinin durumu da ayrıntılı şekilde inceleniyor. Halk sağlığını riske atabilecek durumlara karşı dikkatli davranan ekipler, mevzuata aykırı tespitler karşısında gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, zabıta ekiplerinin sahadaki çalışmalarına dikkat çekerek vatandaşların haklarını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

"Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor"

Başkan Tekin, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor! Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; market rafları ile kasa fiyatları tek tek inceleniyor, ürünlerin son kullanma tarihleri ile ambalaj ve paket kontrolleri titizlikle yapılıyor. Kurallara uymayan durumlar karşısında ise gerekli yasal işlemler anında gerçekleştiriliyor. Halkımızın huzurlu ve güvenilir bir alışveriş ortamına sahip olması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz" dedi.