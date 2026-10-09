Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi töreninde 75 öğretim üyesi cübbe giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi töreninde 75 öğretim üyesi cübbe giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi töreninde 75 öğretim üyesi cübbe giydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi. Törende profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan toplam 75 akademisyen cübbe giydi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni, üniversitenin spor salonunda yapıldı. Törene Bilecik Vali Vekili Ömer Ulu, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende üniversitenin tanıtım filmi ile Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında hazırlanan video gösterimi izleyicilerle buluştu. Program, üniversite personeli ve okul orkestrası solisti Muhammed Talha Kandemir'in müzik konseriyle devam etti.

Rektör Kaplancıklı; üniversitenin ilim ve irfanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 Akademik Yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşarak konuşmasına başladı. Üniversitenin ismini aldığı Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılına ulaşmanın taşıdığı anlam ve öneme de değinen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversitenin Bilecik'in köklü tarihinden ve kadim kültüründen aldığı güçle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gelişimini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Üniversitenin son yıllarda elde ettiği akademik ve bilimsel başarılar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı; kalite, akreditasyon, bilimsel yayın, proje, uluslararasılaşma ve araştırma faaliyetlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek üniversitenin ilim ve irfanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Akademik başarılar ödüllendirildi

Törende, 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında akademik başarılarıyla öne çıkan akademisyenlere ve akademik birimlere ödülleri takdim edildi. Akademik hayatında uzun yıllar üniversiteye değerli hizmetlerde bulunan ve emekliliğe ayrılacak olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş'a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Web of Science veri tabanında taranan dergilerde Q1 ve Q2 çeyreklik dilimlerinde en fazla yayın yapan akademisyenler de törende ödüllendirildi. Bu kategoride 16 yayınla üniversite adına en fazla yayını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, Prof. Dr. Mesut Doğan, Doç. Dr. Rafig Gurbanov ve Prof. Dr. Mesut Işık başarı ödülüne layık görüldü. Üniversite Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) verilerine göre öğretim üyesi başına yayın ortalaması 4 ve üzerinde olan akademik birimler kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine ödülleri takdim edildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında akredite edilen programlar da törende ödüllendirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen Fakültesi Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi ile Finans ve Bankacılık Bölümleri adına bölüm başkanlarına ödülleri takdim edildi.

Akademik yılın ilk dersi gerçekleştirildi

Akademik Açılış Töreninin açılış dersi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Acar tarafından 'Terörün Türkiye Ekonomisine Etkileri' başlığıyla gerçekleştirildi. Terörün yalnızca güvenlik ve toplumsal huzur açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler açısından da ele alındığı derste; kamu harcamaları, yatırım ve istihdam, üretim ve ticaret, finansal piyasalar ile ekonomik güven üzerindeki etkiler değerlendirildi. Terör ortamının ülkenin kalkınma sürecine, kaynakların kullanımına ve ekonomik istikrara etkilerine dikkat çekilen derste, güven ve istikrar ortamının ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Derste ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesinin ekonomik boyutu ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi çerçevesinde ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik beklentiler ele alındı. Terörün neden olduğu ekonomik kayıpların yanı sıra, terörün sona ermesiyle birlikte ortaya çıkabilecek güven, istikrar, yatırım, üretim ve kalkınma ortamının Türkiye ekonomisine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

Yeni akademik unvanlar cübbe ile taçlandı

Akademik açılış programının ardından gerçekleştirilen Cübbe Giyme Töreni'nde 2025 yılı Eylül ayından itibaren profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenlere cübbeleri giydirildi. Akademik hayatın önemli sembollerinden biri olan cübbe giyme töreniyle Üniversitemizde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenler yeni akademik unvanlarını törenle taçlandırdı.

Tören kapsamında profesör kadrosuna atanan 11, doçent kadrosuna atanan 20 ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan 44 akademisyen olmak üzere toplam 75 öğretim üyesi cübbe giydi. Cübbe giyme töreninin ardından akademisyenlerle birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
EkonomiKültürGüncelEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:40
En yakınındaki isimden Netanyahu’nun başını ağrıtacak itiraf
En yakınındaki isimden Netanyahu'nun başını ağrıtacak itiraf
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 13:12:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi töreninde 75 öğretim üyesi cübbe giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei