Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi töreninde 75 öğretim üyesi cübbe giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni, üniversitenin spor salonunda yapıldı. Törene Bilecik Vali Vekili Ömer Ulu, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende üniversitenin tanıtım filmi ile Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında hazırlanan video gösterimi izleyicilerle buluştu. Program, üniversite personeli ve okul orkestrası solisti Muhammed Talha Kandemir'in müzik konseriyle devam etti.

Rektör Kaplancıklı; üniversitenin ilim ve irfanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-2027 Akademik Yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşarak konuşmasına başladı. Üniversitenin ismini aldığı Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılına ulaşmanın taşıdığı anlam ve öneme de değinen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversitenin Bilecik'in köklü tarihinden ve kadim kültüründen aldığı güçle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gelişimini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Üniversitenin son yıllarda elde ettiği akademik ve bilimsel başarılar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı; kalite, akreditasyon, bilimsel yayın, proje, uluslararasılaşma ve araştırma faaliyetlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek üniversitenin ilim ve irfanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Akademik başarılar ödüllendirildi

Törende, 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında akademik başarılarıyla öne çıkan akademisyenlere ve akademik birimlere ödülleri takdim edildi. Akademik hayatında uzun yıllar üniversiteye değerli hizmetlerde bulunan ve emekliliğe ayrılacak olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş'a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Web of Science veri tabanında taranan dergilerde Q1 ve Q2 çeyreklik dilimlerinde en fazla yayın yapan akademisyenler de törende ödüllendirildi. Bu kategoride 16 yayınla üniversite adına en fazla yayını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, Prof. Dr. Mesut Doğan, Doç. Dr. Rafig Gurbanov ve Prof. Dr. Mesut Işık başarı ödülüne layık görüldü. Üniversite Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) verilerine göre öğretim üyesi başına yayın ortalaması 4 ve üzerinde olan akademik birimler kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine ödülleri takdim edildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında akredite edilen programlar da törende ödüllendirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen Fakültesi Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi ile Finans ve Bankacılık Bölümleri adına bölüm başkanlarına ödülleri takdim edildi.

Akademik yılın ilk dersi gerçekleştirildi

Akademik Açılış Töreninin açılış dersi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Acar tarafından 'Terörün Türkiye Ekonomisine Etkileri' başlığıyla gerçekleştirildi. Terörün yalnızca güvenlik ve toplumsal huzur açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler açısından da ele alındığı derste; kamu harcamaları, yatırım ve istihdam, üretim ve ticaret, finansal piyasalar ile ekonomik güven üzerindeki etkiler değerlendirildi. Terör ortamının ülkenin kalkınma sürecine, kaynakların kullanımına ve ekonomik istikrara etkilerine dikkat çekilen derste, güven ve istikrar ortamının ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Derste ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesinin ekonomik boyutu ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi çerçevesinde ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik beklentiler ele alındı. Terörün neden olduğu ekonomik kayıpların yanı sıra, terörün sona ermesiyle birlikte ortaya çıkabilecek güven, istikrar, yatırım, üretim ve kalkınma ortamının Türkiye ekonomisine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

Yeni akademik unvanlar cübbe ile taçlandı

Akademik açılış programının ardından gerçekleştirilen Cübbe Giyme Töreni'nde 2025 yılı Eylül ayından itibaren profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenlere cübbeleri giydirildi. Akademik hayatın önemli sembollerinden biri olan cübbe giyme töreniyle Üniversitemizde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenler yeni akademik unvanlarını törenle taçlandırdı.

Tören kapsamında profesör kadrosuna atanan 11, doçent kadrosuna atanan 20 ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan 44 akademisyen olmak üzere toplam 75 öğretim üyesi cübbe giydi. Cübbe giyme töreninin ardından akademisyenlerle birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.