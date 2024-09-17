Bilecik'te Balık Fiyatları Yüksek - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Balık Fiyatları Yüksek

Bilecik\'te Balık Fiyatları Yüksek

Balık sezonunun açılmasıyla Bilecik'te fiyatlar yüksek seyrediyor. Hamsi 250 TL'den satılıyor.

17.09.2024 11:20
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Balık sezonun 1 Eylül itibariyle açılmasıyla beraber Bilecik'teki tezgahlarda çeşit çeşit balıklar dolup taşarken, diğer illere göre yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

Balık sezonunun açılmasının üstünden 17 gün geçmesine rağmen ilk günkü fiyatların aynı olması gözlerden kaçmadı. Bilecik'te en çok ilgi gören balıklar arasında hamsi, palamut ve istavrit yer alıyor. Sezonun ilk günü 250 TL'den satılan hamsinin fiyatında düşüş yaşanmazken, bunu 150 TL ile istavrit, tane 100 lirayla palamut takip etti.

"İlerleyen günlerde düşeceğini ümit ediyoruz'"

Bilecik'te yıllardır balıkçılık yapan Celal Karakaya, fiyatların sezonun ilk başları olduğundan biraz yüksek seyrettiğini söyleyerek, "Ama ilerleyen günlerde düşeceğinden eminiz. Palamut revaçta, şu anda arkasından hamsi. Fiyatı 250 lira ama ilerleyen günlerde düşeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan Bilecik'te balık fiyatları kırlangıç 200 TL, mezgit 300 TL, barbun 250 TL, çupra 300 TL, somon 600 TL, uskumru 150 TL, sardalya 150 TL ve dil balığı 300 TL'den tezgahlarda yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Balık Fiyatları Yüksek - Son Dakika

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