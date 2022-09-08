Bilecik bu yıl 36 bin ton şeftali ihraç etti - Son Dakika
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Bilecik bu yıl 36 bin ton şeftali ihraç etti

08.09.2022 10:54

Bilecik'te bu yıl 36 bin ton şeftali ihraç edilirken, sezonun son hasadı kilosu 7 liraya İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'daki hallere gönderildi.

Bilecik'te bu yıl 36 bin ton şeftali ihraç edilirken, sezonun son hasadı kilosu 7 liraya İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'daki hallere gönderildi.

Bilecik'in şeftali üretimdeki merkezi olan Osmaneli'nde son şeftali hasadı yapıldı. Bu yıl 4 ile 7 liradan toptan satışı yapılan şeftali üreticiyi mutlu etti. İl genelinde 21 bin dekar alana ekilen şeftalinin son hasadı yapılırken, üreticiler bu yıl rekolte ve fiyatlardan oldukça memnun kaldı. Osmaneli'ne bağlı Beşevler köyünde yılın son şeftali hasadına Kaymakam Yüksel Ünal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Hisarcık Beşevler Köy Muhtarı Mustafa Canbaz'ın tarlasında yaptı.

"Allah çiftçilerimizin emeğini zayi etmesin diyoruz"

Şeftali hasadında konuşan Kaymakam l Ünal, "Allah çiftçilerimizin emeğini zayi etmesin diyoruz, emeklerinin karşılığını alsınlar istiyoruz. Vatandaşlarımıza da hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyoruz. Darısı diğer sebze ve meyvelerimize olsun. Yakın zamanda domates ve üzüm sezonumuz başlayacak bol bereketli sezon olması dileğimle emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Şeftali denildiği zaman Osmaneli akla gelmeye başladı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, "Özellikle geçmiş yıllarda Bursa şeftalisi hep anılırdı. Şuan şeftali denildiği zaman Osmaneli akla gelir. Vatandaşlarımıza bugün elde etmiş oldukları ürünleri hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Köy Muhtarı Mustafa Canbaz da Kaymakam Yüksel Ünal'a ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Bilecik, Ankara, İzmir, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik bu yıl 36 bin ton şeftali ihraç etti - Son Dakika

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