Üye Girişi
Bilecik'te "Halkın Esnafı" projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Bilecik'te "Halkın Esnafı" projesi hayata geçiyor

13.01.2022 10:38
Bilecik'te "Halkın Esnafı" projesi hayata geçiyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Halkın Esnafı" projesini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıttı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Halkın Esnafı" projesini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıttı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, seçim vaatlerinden olan projeyi hayata geçiriyor. Gerçekleştirilecek olan projeye göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek, ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf üzerinden yapılması ve böylece ikili bir destek mekanizması ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Semih Şahin, projeye hakkında bilgiler verdi. Katılımcılara projeyi anlatan Başkan Şahin, esnafında desteklenmesinin önemine değindi.

"Her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf oluşturmak istiyoruz"

"Halkın Esnafı" projesinin Bilecikli esnafı zincir marketlere karşı korumak ve onlarla rekabet edebilir düzeye getirmek için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Semih Şahin; "Bizim yola çıkış sebebimiz daha çok bu zincir marketlerin neredeyse her deliğe, her sokağa girerek her türlü şeyi satmaları. Normal bakkal ürünleri dışında manav ürünleri de satıyorlar, zücaciye de satıyorlar ve hatta beyaz eşya bile satıyorlar. Küçük Bilecik'te küçük bir yer olduğu için küçük esnafın hızla erimesini gözle görebiliyorsunuz. Biz de buna bir dur diyebilmek için İBB'nin katkılarıyla bir yola çıkmak istedik. Bu çerçevede yerli esnafımızı ne kadar koruyabilirsek o kadar kendimizi başarılı saymış olacağız. El ele verip zincir marketlerin şehirlerdeki hakimiyetini hep birlikte bozup, küçük esnafın daha rahat yaşadığı, kazandığı, her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda da öncelikle İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne bize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tanıtım toplantısına ilgi gösteren vatandaşlar ve esnaf toplantıdan memnun ayrılırken, böylesine anlamlı ve güzel bir projeyi Bilecik'e getirdikleri için Belediye Başkanı Semih Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te Halkın Esnafı projesi hayata geçiyor
Bilecik'te Halkın Esnafı projesi hayata geçiyor

YORUMLAR
500

Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te 'Halkın Esnafı' projesi hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:34 Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te "Halkın Esnafı" projesi hayata geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement