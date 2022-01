Bilecik'te "Halkın Esnafı" projesi hayata geçiyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Halkın Esnafı" projesini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıttı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, seçim vaatlerinden olan projeyi hayata geçiriyor. Gerçekleştirilecek olan projeye göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek, ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf üzerinden yapılması ve böylece ikili bir destek mekanizması ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Semih Şahin, projeye hakkında bilgiler verdi. Katılımcılara projeyi anlatan Başkan Şahin, esnafında desteklenmesinin önemine değindi.

"Her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf oluşturmak istiyoruz"

"Halkın Esnafı" projesinin Bilecikli esnafı zincir marketlere karşı korumak ve onlarla rekabet edebilir düzeye getirmek için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Semih Şahin; "Bizim yola çıkış sebebimiz daha çok bu zincir marketlerin neredeyse her deliğe, her sokağa girerek her türlü şeyi satmaları. Normal bakkal ürünleri dışında manav ürünleri de satıyorlar, zücaciye de satıyorlar ve hatta beyaz eşya bile satıyorlar. Küçük Bilecik'te küçük bir yer olduğu için küçük esnafın hızla erimesini gözle görebiliyorsunuz. Biz de buna bir dur diyebilmek için İBB'nin katkılarıyla bir yola çıkmak istedik. Bu çerçevede yerli esnafımızı ne kadar koruyabilirsek o kadar kendimizi başarılı saymış olacağız. El ele verip zincir marketlerin şehirlerdeki hakimiyetini hep birlikte bozup, küçük esnafın daha rahat yaşadığı, kazandığı, her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda da öncelikle İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne bize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tanıtım toplantısına ilgi gösteren vatandaşlar ve esnaf toplantıdan memnun ayrılırken, böylesine anlamlı ve güzel bir projeyi Bilecik'e getirdikleri için Belediye Başkanı Semih Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - BİLECİK