Bilecik'te İlk Hurma Hasadı Yapıldı

Ekonomi

Bilecik'te deneme amaçlı 6 yıl önce dikilen hurma fideleri ilk hasadını verdi

İlk hurmaları üniversite öğrencileri topladı

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı;

"Üniversite ve öğrencilerimize katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalışıyoruz"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanında 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurma fideleri ilk hasadını verirken, hurmaları üniversite öğrencileri topladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, öğretim üyeleri ve belediye çalışanlarının da olduğu hasat etkinliğinde öğrenciler birde serada üretimi yapılan bitkiler hakkında bilgiler aldı.

"Üniversite ve öğrencilerimize katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, üniversite ve öğrencilere katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Seramıza daha önce gelen öğrencilerimiz de var burada. Biz her yıl gerek staj için gerek diğer konular için burada öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü Sera alanımız aslında sizler için aslında en aktif okullardan birisidir diye düşünüyorum. Çünkü burada uygulamalı anlamda bir eğitim almış oluyorsunuz. Bitkiye dokunma ve onu yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Bir park ve orta refüjde bile siz öğrenciler birçok açıdan bakma imkanı bulabilirsiniz. O bitkilerin birbiriyle uyumu ya da uyumsuzluğu, sulama durumu, birbirine yakınlığı ve uzaklığı gibi birçok konuda fikir ve bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Belediye Başkanlığı olarak bize göre çok kıymetli bir meslektesiniz. Bizim de bünyemizde bu alanda eğitim görmüş çalışanlarımız var. Bu açıdan okulunuzdan ve üniversitemizden gelen her türlü talebe karşılık destek vermeye ve sizleri buralarda ağırlamaya devam edeceğiz"

"Belediyemizin sağladığı imkanlar bizler için çok önemli"

Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da dekanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür eden Prof. Dr. Sayıncı "Fakülte olarak uygulamalı eğitimlerimizi artırmak anlamında eğilimimiz var. Belediyemizin bu imkanlarından yararlanmak bizler ve öğrenciler için çok kıymetli. Görsel materyal anlamında burasını çok değerli bulduk. Öğrencilerimizin sera ve dışındaki faaliyetlere dahil olmasını çok arzuluyor ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Başkan Subaşı'na teşekkür

Sera çevresinde bulunan cennet hurması ağaçlarındaki hurmaları toplayan öğrenciler de uygulama anlamında güzel ve verimli bir aktivite içinde olduklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sera ziyareti Başkan Subaşı, öğretim üyeleri, öğrenci ve çalışanların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.