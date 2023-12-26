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Bilecik'te Kadın İşçiler Tarlalarda Ispanak Hasadı Yapıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın İşçiler Tarlalarda Ispanak Hasadı Yapıyor

Bilecik'te soğuk havaya rağmen tarlalarda çalışan çoğunluğu kadın işçiler, günde yaklaşık 50 ton ıspanak hasat ediyor. Tarladan çıkan taze taze ıspanaklar, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bilecik il genelinde yılda ortalama bin 800 ton ıspanak hasat ediliyor. Hasadı erken yapan çiftçiler, aynı araziden yılda 3 kez ürün alabiliyor. Ispanaklar kamyonlarla büyük şehirlerdeki hallere gönderilirken, kilogramı 10-12 liradan alıcı buluyor.

Bilecik\'te Kadın İşçiler Tarlalarda Ispanak Hasadı Yapıyor
26.12.2023 - 10:50,
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Bilecik'te çoğu kadınlardan oluşan işçiler, soğuk havaya rağmen tarlalarda çalışarak günde yaklaşık 50 ton ıspanak hasat ediyor. Tarladan ortalama 10-12 lira arasında çıkan taze taze ıspanaklar, Türkiye'nin birçok ilinde müşterilere ulaşıyor.

Bilecik il genelinde eylül ayında ıspanağı toprakla buluşturan üreticiler haziran ayının sonuna kadar üretime devam ediyor. İl genelinde bin 560 dekarda yılda ortalama bin 800 ton hasat yapılıyor. Bu üretimin büyük bir kısmının yapıldığı Osmaneli ilçesine bağlı Büyük Yenice Köyü'ndeki çiftçiler, hasadını erken yaptıkları takdirde aynı araziden yılda 3 kez ürün alabiliyor.

Yılda 500 ton ıspanak hasadı yapıldığı köye sabahın erken saatlerinde gelen işçiler kış mevsiminin zorlu şartlarına rağmen olgunlaşan ıspanakların sökümünü yapıyor. Soğuk hava şartları sebebi ile zorlanan işçiler, çalıştıkları yerde ateş yakarak ısınıyor. Sökülen ve kasalara doldurulan ıspanaklar kamyonlarla büyük şehirlerdeki hallere gönderiliyor. Ispanağın kilogramı tarladan 10-12 liradan alıcı bulurken, hasat edilen ıspanaklar İstanbul'da Bayrampaşa, Kadıköy halleri ile çevre iller Ankara ve Eskişehir'e de gidiyor.

"Fiyatlarımız güzel, yüzleri güldürüyor, 10-12 lira arasında gidiyor"

Hasat zamanı işçileri ziyaret eden ve hasat hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi toptancı hal görevlisi Muhammet Bal, "Bilecik'in Osmaneli ilçesinden ıspanak tarlasındayız. Bu sene topraklarımız daha verimli ıspanak konusunda. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Özellikle İstanbul, Bayrampaşa'dan oradan tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyoruz. Çevre illere de gidiyor. Ispanaklarımız taze. Her gün 4-5 kamyon sevkiyat sağlıyoruz. Fiyatlarımız güzel, yüzleri güldürüyor. 10-12 lira arasında gidiyor. Üretici memnun, çalışan memnun, alan memnun. Herkes memnun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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