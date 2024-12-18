Bilecik'te Konut Satışları %80,6 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında, 2023 Kasım ayına göre yüzde 80,6 oranında artarak 363 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Kasım ayında konutların 146 adedi ilk defa (ilk el satış), 217 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 363 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,3 oranında artarak 43 adet, diğer satışlar ise yüzde 83,9 oranında artarak 320 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 43 konutun 8 adedi ilk satış, 35 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. - BİLECİK