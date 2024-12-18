Bilecik'te Konut Satışları %80,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilecik'te Konut Satışları %80,6 Arttı

TÜİK verilerine göre, Bilecik'te 2024 Kasım'da konut satışları bir önceki yıla göre %80,6 artarak 363 oldu.

18.12.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında, 2023 Kasım ayına göre yüzde 80,6 oranında artarak 363 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Kasım ayında konutların 146 adedi ilk defa (ilk el satış), 217 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 363 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,3 oranında artarak 43 adet, diğer satışlar ise yüzde 83,9 oranında artarak 320 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 43 konutun 8 adedi ilk satış, 35 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, bilecik, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Konut Satışları %80,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:24 Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
15:35 Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
14:17 Türkiye’nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara’ya iniş yaptı Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
22:24 Ömer Çelik’ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
21:48 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK’ya sevk edildi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi
21:46 Erdoğan’dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek
21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları CHP’nin oylarını eritti Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti
21:22 FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı
21:16 İsrail Savunma Bakanı, Suriye’deki işgalin süreceğini açıkladı İsrail Savunma Bakanı, Suriye'deki işgalin süreceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 17:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Konut Satışları %80,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.