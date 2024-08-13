Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 6,8 Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Temmuz ayında, 2023 Temmuz ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 260 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2024 Temmuz ayında konutların 83 adedi ilk defa (ilk el satış), 177 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 260 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 oranında azalarak 37 adet, diğer satışlar ise yüzde 2,3 oranında artarak 223 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 37 konutun 7 adedi ilk satış, 30 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. - BİLECİK