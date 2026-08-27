Bilecik'te Meyve Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Bilecik'te Meyve Fiyatları Düştü

Bilecik\'te Meyve Fiyatları Düştü
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Bilecik'te şeftali ve nektarin hasadı sürerken üretici fiyatları 5 TL'ye kadar geriledi.

Bilecik'te şeftali ve nektarin hasadı hızla devam ederken, meyve suyu fabrikaları üreticiden aldıkları ürünün fiyatları 5 lira gibi iyice dibe vurdu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına başlarken, bu yıl üretici fiyatlardan memnun değildi. Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, Osmaneli'nde nektarin üretimi de 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton düzeyinde bulunuyor.

"Marketlerde meyve suyu fiyatları düşmezken, bizde alımlar her sene düşüyor"

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alınması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Bence gecen sene şeftali ve nektari üretimini azdı, yanık vurdu. Ama fiyatlar buna rağmen 60 ile 70 TL arasında satıldı. Ama bu sene 10-20 lira bandında satılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Meyve Fiyatları Düştü - Son Dakika

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