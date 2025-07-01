Bilecik'te Organik Dondurma Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bilecik'te Organik Dondurma Geleneği

Bilecik\'te Organik Dondurma Geleneği
01.07.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Özdemir, 50 yıllık dondurma geleneğinde doğal meyvelerle sağlıklı ürünler üretiyor.

Bilecik'te 50 yıldır dondurma satışı yapan İbrahim Özdemir, "Meyveli dondurma yaparken doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Bizler ise bunu çözüm olarak doğal ve organik meyve kullanıyoruz" dedi.

İbrahim Özdemir, babasından devraldığı bu mesleği çocuğuna bırakmak istediğini söyledi. Günde 500 kilogram süt tükettiği iş yerinde mevsiminde aldığı meyvelerle daha çok çeşit yaptığım anlatan Özdemir, "Kaliteli bir dondurma için sütümüz geldi. Sütümüz salep ve şekerle karıştı. Önce soğutmaya alacağız ve sonrasında gerçek doğal meyvelerle dondurma yapımına hazırlayacağız. Burada 50 çeşit dondurma çeşidi yapıyoruz ve meyveli dondurmalarımız yüzde yüz gerçek meyvelerden yapılmakta. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Zamanında alarak derin dondurucuda saklıyoruz, ondan sonra çıkarak dondurma yapıyoruz. Son günlerde çıkan haberlerde dondurmalarına katkı maddelerin konulduğu yönünde haberler çıktı. Bu maddeler meyveli dondurmaların renklendirilmesinde kullanılıyor. Doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Örnek verelim, limonlu dondurma aldınız. Eğer onun rengi sapsarıysa, orada boya kullanıldığı bellidir. Çünkü limonu kattığınız zaman, renk beyazdan sarıya çok hafif döndürebilir ama sapsarı renk oluşmaz. Meyveli dondurma tüketilirken içinde sentetik renklendirici kullanılmadığından emin olunması gerekir" dedi.

"Ben 3'üncü kuşağım"

İbrahim Özdemir, kent merkezinde 4 Gölpazarı ilçesinde 1 olmak üzere 5 işyeri bulunduğu ve günlük 500 kilogram süt tükettiği anlatarak, "Bu yıl havalar biraz geç ısınınca bizimde işlerimiz yeni yeni arttı. 50 yıldır bu mesleği yapmaktayız, dedem İbrahim'den babam Bayram'a kalmış, babamdan da bana kaldı. Allah nasip edersen benden 4'Üncü kuşak olan çocuklarıma bırakmayı düşünüyorum. Burada en çok sade, kakaolu, tahinli en çok satılırken, çocuklar ise çilek, böğürtlen, limon ve sakızlı tercih ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İbrahim Özdemir, Yerel Haberler, Ekonomi, bilecik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Organik Dondurma Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi

10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
15:03
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
14:47
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:28
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 10:48:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Organik Dondurma Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.