Bilecik'teki balıkçı Acar, palamut bolluğuyla kilosunun 100-150 TL olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bilecik'teki balıkçı Acar, palamut bolluğuyla kilosunun 100-150 TL olduğunu söyledi

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Bilecik\'teki balıkçı Acar, palamut bolluğuyla kilosunun 100-150 TL olduğunu söyledi
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Bilecik\'teki balıkçı Acar, palamut bolluğuyla kilosunun 100-150 TL olduğunu söyledi
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Bilecik'te ailece balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu sezon palamut bolluğu yaşandığını ve kilosunun 100-150 TL aralığında satıldığını aktardı. Acar'a göre 1 kilo ile 1 kilo 200 gram gelen palamut iki-üç kişilik aileye yetiyor ve uygun fiyatlar sayesinde herkes balık yiyor.

Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu sene balık türünde herşeyin bol bol olduğunu söyleyerek, "Palamutlarımız bu sene maşallah. Şu anda bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında geldiğinden en çok tercih edilen balık" dedi.

15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, 31 Ağustos gece yarısı sona erdi ve balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü. Avlanma miktarındaki yüksek seviyeler sayesinde palamudun tanesi şu günlerde 100-150 liradan satışa sunularak tüketiciyle buluşuyor.

"İki kişilik, üç kişilik bir aileye şuan kilosu bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında gelen palamut yetiyor"

Bilecik'te 1975 yılından bu yana ailece balıkçılık yapan Batuhan Acar, "Bu sene maşallah her şeyimiz bol. Palamut, istavrit, hamsi, sardalya, çupra, levrek, çinekop, barbun, mezgit, mırla var çeşitlilik olarak. Palamut bu sene maşallah gerçekten çok bol. Şuan bir kilo ile 1 kilo 200 gram aralığına ulaştı. 100 TL ile 150 TL aralığında satılıyor, kilosuna göre. Hamsimiz şu anda 200-250 TL arasında, sardalya, istavrit 200 TL, mezgit 200 TL ile iriliğine göre 300 TL arasında devam ediyor. Barbun ve tekir balığı, 200 TL ile 500 TL arasında iriliğine göre devam ediyor. İki kişilik, üç kişilik bir aileye şuan kilosu bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında gelen palamut yetiyor. Tavası, ızgarası, fırın, buğulama ne isterse müşterimiz yapıyor ve gayet balıklar yağlı olduğu için lezzet oranı olarak da memnun kalıyorlar" dedi.

"Bu fiyatlardan dolayı herkes balık yiyor bence"

Acar son olarak, "Fiyatların ben uygun olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu yıl fiyatların uygunluğundan dolayı balık yediğini düşünüyorum. Sezonumuz gayet güzel geçiyor. Palumut çok yiyerek sıkılanlar çok ve bunlar hamsiye ve sardalyaya yöneldi. Çeşit olarak mezgit yiyorlar, barbun yiyorlar. Çinekop biraz daha uygun olduğu günler çinekop yiyorlar. Küçük balıkla uğraşmak istemeyenler çupra, levrek yiyorlar, kaya levreği, granyöz yiyorlar. Karadeniz'den, Marmara'dan çok güzel hamsiler geliyor. Hamsiye yönelenler de var, çeşit olarak diğer balıklara yönelenler de var. Ama bu sene verimlilik olarak maşallah, Allah'a şükürler olsun çok güzel bir sezon geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiBilecikYaşamSon Dakika

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