Bilet Dükkanı 16 ülkede acentelere hizmet veriyor

Bilet Dükkanı, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan 16 ülkede acentelere hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilet Dükkanı, uçak, otel, transfer ve araç kiralama işlemlerinin online yapılabilmesinin yanı sıra iptal, iade, değişiklik taleplerinde de hızlı çözüm sunuyor.

16 ülkede 3 binden fazla acente ile çalışan Bilet Dükkanı, yurt dışında büyüme hedeflerini hızlı adımlarla hayata geçiriyor ve 2024'ün sonunda 4 bin 500 acente ile yılı kapatmayı öngörüyor.

Bilet Dükkanı'nın sağladığı avantajlarla acenteler kazançlı, çok daha rekabetçi ve teknolojik bir yapıya kavuşuyor. 2024'te yurt dışında sistemi kullanacak acente sayısı yaklaşık 950 olacak.

Acentelerin rezervasyondan finansal işlemlerine kadar tüm süreçlerini güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağlayan, kapsamlı ve kolay kullanılan sistemi ile Bilet Dükkanı, sektörde tercih edilen bir iş ortağı konumunda. Sunduğu rekabet avantajıyla acentelerin tercihi olan şirket, yarattığı teknoloji farkı ile global marka hedefine emin adımlarla ilerliyor.

"16 ülkede hizmet sunmak bizim için gurur verici bir başarı"

Bilet Dükkanı Üst Yöneticisi (CEO) Ercan Uzman, 2023 yılını değerlendirirken, 2024 büyüme hedefleri hakkında da bilgi vererek, turizm sektöründeki yoğun rekabet ortamında, 50 üzerinde turizm yazılımcısıyla teknolojiye odaklanarak sektörde fark yarattıklarını belirtti.

Uzman, "Acentelerimize sunduğumuz sistemlerle günlük işlemlerini güvenli ve hızlı bir altyapıda gerçekleştirmelerinin yanı sıra yönetimsel ve finansal süreçlerinde de işlerini kolaylaştırıyoruz. Bu, bizim için sadece bir büyüme hedefi değil, aynı zamanda sektöre katma değer sağlama amacımızı da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

2022 ile 2023'ü karşılaştırdıklarında bilet oranında yüzde 86, ciroda ise yüzde 164 oranında bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uzman, acentelerden gördükleri ilgiyle 16 ülkeye hizmet sunmanın kendileri için gurur verici bir başarı olduğunu aktardı.

Uzman, yıl sonuna kadar 20 ülkede, 2024'ün sonuna kadar ise 45 ülkede olmayı planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te yüzde 60 yurt içi, yüzde 40 ise yurt dışı bilet satışı hedefliyoruz. Almanya ve Amerika'da faal olan ofislerimizle birlikte IATA onayımızı tamamladık, hatta Almanya'daki IATA'mız dağıtım kanalı entegrasyonu ile faaliyete geçti. Bu, küresel ölçekte genişleyen varlığımızın bir parçası olarak önemli bir adım. Yeni dönemde Orta Doğu pazarına yönelik olarak, işbirliği yaptığımız ve yapmayı planladığımız ülkelerin pazar gereksinimlerine uygun 'akıllı seyahat' satış platformumuzu 2024 yılbaşı ile birlikte hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu adım, 2024'te acente sayımızı artırmaya ek olarak, 2023'te elde ettiğimiz büyümenin 2024'te daha da artarak devam etme hedefimize önemli bir destek sağlayacak."