Bilfen 36. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilfen 36. Yılını Kutladı

Bilfen Okulları, Öğretmenler Günü'nde başarılarını kutladı ve öğretmenlerine ödüller verdi.

25.11.2024 10:49
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Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, kazananların okulu olmak için 36 yıldır çok çalıştıklarını, çok emek verdiklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da elde ettiğimiz başarılarla zirvedeki yerimizi koruduk." dedi.

Bilfen Okulları öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde "Kıdem Ödülleri Töreni" düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, Bilfen'in her zaman değişime açık, yenilikçi bir kurum olduğunu belirtti.

Öztürk, Bilfen'in kuruluşunun 36'ıncı yılı olmasına dikkati çekerek, "Kıymetli babam sayın Osman Öztürk'ün yıllar önce kurduğu hayalini sizinle beraber gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 36 yıldır kazananların okulu olmak için çok çalıştık, çok emek verdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da elde ettiğimiz başarılarla zirvedeki yerimizi koruduk." ifadelerini kullandı.

LGS'de bu yıl 43 Türkiye birincisi çıkardıklarını, mezun olan öğrencilerini Türkiye'nin seçkin liselerine yerleştirdiklerini dile getiren Öztürk, YKS'de ise ilk 500'de 9 öğrencilerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu yıl da öğretmenlerinin tamamlayıcı özel sağlık sigortalarını yenilediklerinin altını çizen Öztürk, "Bilfen Grup genelinde tüm çalışanlarımıza yaptığımız bu poliçelere umarım kimsenin ihtiyacı olmaz. Bilfen ailesinin desteğini her zaman yanında hissediyor olmanız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kapital dergisi tarafından kadın dostu şirketler araştırmasının sonuçlarını hatırlatan Öztürk, Türkiye'de ilk 100 şirket arasında Bilfen Şirketler Topluluğunun en çok kadın çalışan sayısına göre 23'üncü sırada, en çok kadın yönetici sayısına göre ise 15'inci sırada olduğunu bildirdi.

Öztürk, "Güzel bir Bilfen geleneği olan ve benim de her sene gururla takdim ettiğim kıdem ödülleri törenine geçeceğiz. Öğrencilere değer katan, fark yaratan değerli öğretmenlerim sevginiz, sabrınız ve emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, daha nice yıllar birlikte olmayı diliyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın en güzel mesleği"

Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk de her yıl titizlikle tören hazırlayarak Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını aktardı.

Dünyanın en güzel ve en gururlu mesleğinin öğretmenlik olduğundan söz eden Kayatürk, bu mesleği zevke yaptıklarının altını çizdi.

Etkinliğe İstanbul'dan 1800 öğretmenin katıldığını söyleyen Kayatürk, "İstanbul dışındaki okullarımızın Öğretmenler Günü törenlerini o illerde yapıyoruz. Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kayseri'de, İskenderun'da, Antalya'da ve Gaziantep'te her bir öğretmenimizle buluşacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bilfen 36. Yılını Kutladı - Son Dakika

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