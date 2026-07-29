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Bilgi Üniversitesi'nden Barbri ile İşbirliği

Bilgi Üniversitesi\'nden Barbri ile İşbirliği
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Barbri ile baro sınavlarına hazırlık için indirimli programlar sunacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile baro sınavlarına hazırlık platformu Barbri arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrencilerin uluslararası hukuk alanındaki kariyer olanaklarına erişimini güçlendirecek yeni bir işbirliği başlattı.

İşbirliği kapsamında hukuk fakültesi öğrenci ve mezunları, Barbri'nin ABD'nin New York ve California gibi eyaletlerinin baro sınavlarına hazırlık programlarına ve İngiltere'de avukatlık yapabilmek için gerekli olan Solicitors Qualifying Examination (SQE) hazırlık kurslarına özel indirimle kayıt yaptırabilecek.

Barbri'nin avukatlık yeterliliği kazanılmasına yönelik geliştirdiği teknoloji destekli eğitim programları, çevrim içi eğitimin esnekliğini interaktif atölye çalışmaları, canlı dersler ve öğrenme etkinlikleriyle bir araya getiriyor.

Katılımcılar, SQE1 ve SQE2 hazırlık programları kapsamında kişiselleştirilmiş çalışma planları, performans takip panelleri, öğrenme koçu desteği ve sınav stratejisi rehberliği gibi olanaklardan yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı, "Uluslararası hukuk pratiğinin giderek önem kazandığı günümüzde, bu işbirliğinin öğrenci ve mezunlarımızın küresel kariyer fırsatlarına erişimini güçlendireceğine ve farklı hukuk sistemlerinde meslek icra edebilmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Barbri Global Üniversite İş Birlikleri Direktörü Chris Howard da İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "BİLGİ öğrencilerine, Barbri'nin önde gelen SQE ve ABD Baro Sınavı hazırlık programlarına indirimli erişim olanağı sunarak kariyer hedeflerini destekleyecek yeni bir fırsat sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Kerem Cem Sanlı, Hukuk Fakültesi, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilgi Üniversitesi'nden Barbri ile İşbirliği - Son Dakika

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