Bilim ve Teknoloji Haftası'na 100 Binden Fazla Katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, Türkiye genelinde 100 bini aşkın kişinin katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bilimsel farkındalığı artırmak ve teknolojik gelişmeleri toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kutlanan 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'nın, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar her yaş grubunu kapsayan etkinlik takvimiyle, geleceğin bilim insanlarına ilham verildiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Başkanlığı ile ilgili merkez ve enstitülerin koordinasyonunda hazırlanan 2026 yılı programıyla, interaktif atölye çalışmalarından bilim söyleşilerine, dijital yarışmalardan laboratuvar gezilerine kadar çeşitli içeriklerin sunulduğu aktarıldı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 41 TÜBİTAK bilim merkezinin, ileri teknoloji ve temel bilim alanlarını kapsayan 72 farklı ana başlıkta hazırlanan özel atölye serilerine ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen açıklamada, robotik kodlama, yapay zeka, 3D tasarım, biyoloji ve geri dönüşüm gibi alanlarda uygulama yapma imkanı bulan katılımcı sayısının, bir hafta içerisinde 100 bini aştığı kaydedildi.

Bilimsel farkındalık söyleşilerle artırıldı

Hafta boyunca bilginin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen söyleşi programlarında dikkat çekici rakamlara ulaşıldığının altı çizilen açıklamada, "8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, 22 farklı Bilim Merkezi söyleşisi ile 3 bin katılımcıya ulaşıldı. Üniversiteler bünyesinde düzenlenen 17 söyleşiye, binden fazla katılımcı ilgi gösterirken Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen özel söyleşi programı, 500 kişilik bir katılımla bilim meraklılarını bir araya getirdi. Ayrıca, 9-13 Mart tarihleri arasında, 48 farklı okulda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri ile bilimsel farkındalık doğrudan eğitim ortamlarına taşındı." ifadelerine yer verildi.

Dijital platformlar ve fiziksel alanlardaki etkileşimli faaliyetlerin, gençlerin yoğun katılımıyla festival havasında geçtiği vurgulanan açıklamada, hafta boyunca düzenlenen canlı ödüllü bilgi yarışmalarına 350 kişinin katıldığı ve bu yarışmaların binlerce görüntülenme elde ederek, geniş kitlelere ulaştığı bildirildi. Özellikle "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, 7 gün boyunca gerçekleştirilen Ödüllü Bilim Genç Bilgi Yarışmaları'nın, 4 bin kişilik katılım oranıyla haftanın en çok ilgi gören dijital faaliyetlerinden biri olduğu belirtildi.

Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca, üniversite yerleşkelerinde yürütülen teknoloji odaklı saha çalışmalarında toplamda 5 bin katılımcıya doğrudan ulaşarak, büyük bir sinerji oluşturulduğuna vurgu yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen "Open Lab" uygulamaları, proje sergileri ve teknik geziler sayesinde gençlerin, yapay zekadan giyilebilir teknolojilere, 3D tasarımdan otonom araçlara kadar pek çok alanda ileri teknoloji cihazlarını yerinde inceleme fırsatı bulduğu aktarıldı. Uzman akademisyenlerin mentorluk desteği ve tecrübe paylaşımı oturumlarıyla zenginleşen etkinliklerin, genç zihinlerin teorik bilgiyi sahada pratiğe dönüştürmesine olanak sağladığına değinilen açıklamada, 81 ilde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirildiği DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde ise bilimsel içerikli yarışmalar ve bilim insanı biyografileri üzerine özel etkinlikler yapıldığı aktarıldı.

Enstitülerde bilimsel keşif ve deneyim

TÜBİTAK bünyesindeki stratejik araştırma merkezlerinin bini aşkın öğrenci ve teknoloji meraklısını ağırladığı ve söz konusu merkezlerin teorik bilgiyi sahada gözlemleme imkanı sunduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜBİTAK UME'de, 'Zamanı Durdur' etkinliği ile katılımcılara Ulusal Zaman Konsolu üzerinden atomik saat çalışmaları tanıtıldı. Elektromanyetikten kuantuma kadar pek çok laboratuvarda teknik geziler düzenlendi. TÜBİTAK MAM, Molekül modellemeden rüzgar enerjisine, DNA modeli atölyelerinden güneş panelli uzay istasyonu çalışmalarına kadar hafta içi her gün tam gün süren bilimsel etkinliklere ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK BİLGEM, Açık kaynak yazılımlar ve Pardus üzerine yoğunlaşan 'Gençtek' etkinlikleri düzenlendi, kurum tanıtımları ve teknik gezilerle gençlerin mühendislik dünyasıyla buluşması sağlandı. TÜBİTAK RUTE, Gebze'deki Motor Mükemmeliyet Merkezi'ne teknik geziler düzenlendi. TÜBİTAK BUTAL ise BUTAL yerleşkesinde yapay zeka konferansları ve malzeme, tekstil, gıda tarım laboratuvarı ziyaretleri gerçekleştirildi."

Bilimsel yayınlara erişimi artırmak amacıyla hafta boyunca, "yayinlar.tubitak.gov.tr" ve satış ofislerinde tüm TÜBİTAK kitaplarında yüzde 20 indirim uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:

"Bilim Genç platformu üzerinden düzenlenen Ödüllü Canlı Bilgi Yarışmaları ile gençler, bilimsel çalışmalara aktif olarak teşvik edildi. Buna ek olarak, 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında kurulan TÜBİTAK atölyeleri, TÜBİTAK mağazası ve 'Ufkun Ötesinde' sergisi, interaktif bilim şovları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti."