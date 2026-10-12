Bilim ve toplumu buluşturacak ilk zirve 14-15 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla doğrudan, anlaşılır ve güvenilir yöntemlerle buluşturulması hedefiyle ilk kez 14-15 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi", "Bilimle toplumu, toplumla bilimi buluşturuyoruz" mottosuyla bilim insanlarını, medya mensuplarını, üniversiteleri, bilim merkezlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve genç araştırmacıları bir araya getirecek.

14-15 Ekim'de bilim diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet iletişimine kadar çok boyutlu oturumlara sahne olacak zirvenin ilk günü, bilim ve toplum arasındaki güven eksenine odaklanacak.

Program kapsamında vatandaş bilimi alanındaki öncü çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Darlene Cavalier açılış konuşmasıyla yer alırken, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever "Gökyüzünün Ötesinden Yeryüzüne: Uzayı Anlatmak" başlıklı sunumuyla yörünge deneyimlerini ve bilimin kitlelere aktarılma hikayesini paylaşacak.

Veri ve sanatı buluşturan küresel çalışmalarıyla tanınan medya sanatçısı Refik Anadol ise "Bilimi Görselleştirmenin Hikayesi: Bilimsel Veriden Sanata" oturumuyla katılımcılarla buluşacak.

Zirvede ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Niels G. Mede, Ömer Kökçam, Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Dr. Ömer Kamacı'nın katılımıyla kutup araştırmalarından kamu güvenine, dijital mecralardaki bilim haberciliğinden yapay zekanın iletişim ekosistemine etkilerine kadar kritik başlıklar ele alınacak.

Başarılı çalışmalar ödüllendirilecek

Etkinliğin ikinci gününde üniversitelerin bilim iletişimindeki dönüştürücü rolü, sağlık iletişiminde güven inşası ve genç kuşakların merakını tetikleyen yeni nesil yaklaşımlar masaya yatırılacak. Türkiye'nin popüler bilim hafızasını oluşturan TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin 60 yıllık yayıncılık yolculuğunun paylaşılacağı programda, medyanın bilimsel bilgiyi toplumsallaştırma sorumluluğu "Medyada Bilim: Haber, Ekran, Belgesel" oturumunda gazeteciler ve medya temsilcileriyle birlikte tartışılacak.

Bilim iletişiminin sahadaki önemli temsilcilerinden olan bilim merkezleri de zirvenin odağında yer alacak. GUHEM, Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi temsilcileri, sahada edindikleri tecrübeleri aktarırken, bilim ve toplum destek programlarından yararlanan araştırmacılar da başarı hikayelerini paylaşacak.

Türkiye'de bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir işbirliklerinin tesis edilmesi amacıyla geleneksel hale getirilmesi hedeflenen organizasyon, 15 Ekim'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreniyle noktalanacak. Törende, popüler bilim yayıncılığından bilim merkezlerine, dijital içerik üretiminden bilim ve toplum projelerine kadar ekosisteme değer katan başarılı kişi ve kurumlar ödüllendirilecek.