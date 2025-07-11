Bilnet Okulları'ndan 500 Puan Alan Öğrencilere Plaket

Bilnet Okulları'nın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan 6 öğrencisine plaket verildi.

Sınavda 500 tam puan alan 8. sınıf öğrencileri Bilnet Bornova Ortaokulu öğrencisi Emin Erürün, Bilnet Okulları Çamlıca Ortaokulu öğrencileri Ada Akbay ve Aren Mert Şen, Bilnet Yenimahalle Ortaokulu öğrencisi Ülkü Ecem Özkayacan, Bilnet Balıkesir Ortaokulu öğrencisi Işıl Aydemir ve Bilnet Denizli Ortaokulu öğrencisi Ali Kaan Genç için program düzenlendi.

Bilnet Okulları Çamlıca Kampüsünde düzenlenen programda, öğrencilere plaket takdim edildi.

Programda, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bilnet Okulları Eğitim Başkanı Erhan Nergiz, öğrencilerin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Okullarının eğitim modeline vurgu yapan Nergiz, öğrenci takibinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Nergiz, öğrencileri, 5. sınıftan itibaren ortaokula adım attığı ilk andan itibaren takip ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her öğrenciye yapay zeka destekli bir ölçme, değerlendirme modeli sayesinde kişiye özel ödevlendirmeler yaparak sürecimizi yönetiriz. Buradaki akademik başarımızın en önemli nedenlerinden biri aslında öğrencilerimizi bireysel takip etmemiz ve öğretmenlerimizin öğrencilerimizle kurduğu iletişim ve bağın çok güçlü olması. Bu bizim için çok önemli."

Nergiz, bunun, aynı zamanda bireysel başarıların yanında kitlesel başarının da öne çıkmasını sağladığını ifade ederek, vizyonlarının her zaman akademik ve kitlesel başarı üzerine kurulu olacağını söyledi.

Aslında, öğrencileri sadece akademik yönde geliştirmeye uğraşmanın başarılı bir sonuç getirmediğine işaret eden Nergiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Bilnet Okulları eğitim modelinde öğrencilerin, hem sosyal hem entelektüel hem de akademik anlamda takiplerini yönetiyoruz. Öğrencilerimizi yetenekli olduğu konular ya da branşlar konusunda destekliyoruz ve onlara bununla ilgili yol açıyoruz. Zaten aktif öğrenme yöntemleri de bunu içeriyor. Yeni maarif modelinin getirdiği süreçte de öğrenciler, aktif olduğu, aktif rol üstlendiği, 'neden', 'niçin' sorularını sorduğu, aynı zamanda da çok sosyal olduğu bir sistem içinde ancak başarılı olabiliyor. Bizim de eğitim modelimiz tam olarak aslında bu."

"Hem öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu bir süreç"

Sınavdan 500 tam puan alan öğrencilerden Ada Akbay da başarısını, disiplinine borçlu olduğunu söyledi.

Akbay, sürecin çok zor olduğunu belirterek, hiçbir Türkiye birincisinin veya derece yapmış bir kişinin bu süreç için "kolay" diyemeyeceğini ifade etti.

Sınavın, disiplin ve çalışkanlık gibi özellikler olmadığında yapılamayacak bir sınav olduğunu anlatan Akbay, süreç içerisinde yaşanan zorluklara da değindi.

Akbay, "Denemelerimin çok düştüğü zamanlar oldu. 450-440 gibi puanlar alıyordum. Ama çabalayarak ve tabii ki yine çalışarak öğretmenlerin de destekleriyle toparladım. Böyle de güzel bir netice çıktı. O açıdan da çok mutluyum." diye konuştu.

Sınava hazırlık sürecinde ailesinin ve öğretmenlerinin yanında olduğunu dile getiren Akbay, "Üstelik ben bu sene aynı zamanda müzikle de ilgiliyim. Keman çalıyorum ve çok yoğun bir tempom vardı açıkçası. Pazar günlerim bütün olarak gidiyordu. Onun dışında ekstra konserler oluyordu." dedi.

Tıp okumak istediğini anlatan Akbay, "Gelecekte tıp okumak istiyorum. Alan olarak da şu anlık dermatoloji gibi görünüyor ama bakacağız tabii ileride. Şu an hayallerim, hedeflerim çok daha geniş ufuklar olacak." ifadelerini kullandı.

Bilnet Okulları Çamlıca Ortaokulu öğrencilerinden Aren Mert Şen de sınava hazırlık sürecinin hem öğretmenler adına hem kendisi adına zorlu olduğunu söyledi.

Şen, öğretmenlerinin bu süreçte önemli bir destek sağladığını aktararak, sene başında çalışma disiplinini sağlayamadığını ama öğretmenlerinin ve ailesinin yardımıyla toparlandığını anlattı.

Ailesinin tıp okumaya ikna etmeye çalıştığını dile getiren Şen, "Ben mühendislik istiyorum. Ama mühendisliğin içinde hangi alan, yani onu düşünmedim. Buna daha karar vermedim ama mühendislik diyebilirim." dedi.