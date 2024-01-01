BİM\'de Etiket-Fiyat Farkı Tepki Çekti

SAMSUN (İHA) – BİM'de raftaki etiket ile kasadaki fiyat farkı tepki çekti. Samsun'daki bir mağazada raftaki etikette kestane fiyatı, 138 TL yazmasına rağmen kasada 169 TL çıktı.

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde bulunan Mahmutlu Sapağı'ndaki BİM'de ise yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakası yaşandı. Kestaneyi 138 TL'den adlığını zanneden müşteriler, kasadan aldıkları fişte ürünü 169 TL'ye aldıklarını gördü. 31 TL'lik raf-kasa farkına itiraz eden müşteriler, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordular.

Mağaza çalışanları, kestane fiyatındaki farkın etiketi değiştirmeyi unuttukları için yaşandığını söylediler. Vatandaşların etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olması gerektiğini hatırlatması üzerine ise çalışanlar, zammın yılbaşı ile birlikte uygulanmaya başlayacağını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini söylediler.

Ürün başına 2 bin 172 TL ceza

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı'nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77'nci Maddesi uyarınca raf-kasa fiyat farklarında satıcıya ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandığı belirttiler. - SAMSUN