MHP ile kavga borsaya yansıdı! BİM'in hisseleri düşüşe geçti - Son Dakika
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MHP ile kavga borsaya yansıdı! BİM'in hisseleri düşüşe geçti

02.12.2022 21:36

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile girdiği polemik borsaya da yansıdı. Kasım ayında 146 lira ile zirveyi gören BİM hisseleri yaşanan tartışma sonrası yüzde 5'ten fazla düşerek 123 lira seviyelerine geriledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında her gün art arda gelen zamlarda suçun marketlerde olduğunu söyleyerek "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir" ifadelerini kullanmıştı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin FETÖ çıkışına "FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" şeklinde yanıt vermişti.

SEMİH YALÇIN DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

Daha sonra tartışmalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katılmış ve Aykaç'a"ahlaksız", "edepsiz", "hortumcu" gibi ithamlarda bulunarak, "Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacak" demişti.

HİSSELER ÇAKILDI

Aykaç'ın MHP ile girdiği polemik, BİM'in hisselerine darbe indirdi. 7 Kasım'da 146 TL ile zirveyi gören BİM hisseleri yaşanan tartışma sonrası bugün yüzde 5'ten fazla düşerek 123 lira seviyelerine indi.

MİGROS VE ŞOK'DA DA DÜŞÜŞ VAR

Rekabet Kurulu'nun 15 Aralık'taki nihai kararın çıkmasına az bir zaman kala Şok Marketler ve Migros'un hisselerinde de düşüş yaşanıyor. Migros'un hissleri yüzde 4'ten fazla, Şok'un hisseleri ise yüzde 3'ten fazla düşüş gösterdi.

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Son Dakika Ekonomi MHP ile kavga borsaya yansıdı! BİM'in hisseleri düşüşe geçti - Son Dakika


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