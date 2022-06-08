Binali Yıldırım: "Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım: "Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir"

08.06.2022 14:57
Binali Yıldırım: "Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya-Ukrayna krizi devreye girince gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya-Ukrayna krizi devreye girince gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir" dedi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl "Yeniden, Daha İyisini Yapmak" temasıyla düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı. İstanbul Bakırköy'deki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra 42 ülkeden 3'ü aktif, 12'si eski cumhurbaşkanı olmak üzere 15 cumhurbaşkanı ile birlikte başbakan, bakan, büyükelçi, milletvekili, vali ve belediye başkanı katıldı.

Programda konuşan Binali Yıldırım, doğalgaz ve petrolde son 1 yıldaki artışın bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst ettiğini belirtti.

Enerji kaynakları, doğal kaynaklar, tarım ve gıda anlamında dünyanın nüfusunu besleyecek olan Avrasya coğrafyasının; savaşlarla, terörle, göçlerle değil, refah artışıyla, huzurla ve kardeşlikle anılması gerektiğini kaydeden Binali Yıldırım, "Bu bölgenin kaynaklarının bölgede yaşayan nüfusa adil bir şekilde eriştirilmesi, aradaki itilafları asgari düzeye indirecektir. Özellikle Rusya ve Ukrayna'nın bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacını 3'te 1'inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de Rusya Ukrayna krizi devreye girince artık bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında özellikle doğalgazda petrolde son 1 yıldaki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst etti" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ukrayna: 'Küresel bir gıda krizini önlemek için maksimum çaba gösteriyoruz' Ukrayna: 'Küresel bir gıda krizini önlemek için maksimum çaba gösteriyoruz' Sosyolog Palabıyık: 'Ülkemiz, dünyadaki gıda krizinden etkilenmemek için Hazret-i Yusuf'un uyguladığı yöntemi kullanabilir' Sosyolog Palabıyık: 'Ülkemiz, dünyadaki gıda krizinden etkilenmemek için Hazret-i Yusuf'un uyguladığı yöntemi kullanabilir' Gıda krizi ve gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırıldı Gıda krizi ve gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binali Yıldırım: 'Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: "Dünya küresel gıda krizinin arifesindedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement