Bingöl Balı Londra'da Altın Ödül Aldı

Ekonomi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescil belgesi alan Bingöl balının Londra'daki yarışmada altın ödül aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Günlerden yine Bingöl ve Bingöl Balı! Geçtiğimiz hafta Bingöl balımızın, Türkiye'den 23'üncü ve bal olarak ilk defa Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescillediği müjdesini vermiştik. Bu hafta ise Uluslararası Londra Bal Yarışması'nda Bingöl balı dereceye girdi ve altın ödül aldı. Bingöl balı adına yarışmaya katılan üreticimiz Tugay Şenli'yi, süreçte emeği geçen tüm kurumlarımızın ve sektörün fedakar emekçilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin. Bingöl olarak ilkleri yaşıyoruz. Ne kadar gurur duysak azdır. Hayırlı olsun" dedi. - BİNGÖL