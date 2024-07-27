Ekonomi

Tadı ve aromasıyla dünya genelinde yapılan yarışmalarda birçok altın madalya kazanan ve son olarak Avrupa Birliği tarafından bal kategorisinde Türkiye'den ilk tescil almaya hak kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı.

Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite seçilmesinin ardından yapılan çalışmalarla Bingöl balını dünya markası haline getirmeyi başaran ve daha önce dünya genelinde yapılan yarışmalarda birçok kez altın madalya kazanan Bingöl balı için Bingöl Üniversitesi öncülüğünde geleneksel hasat şenliği yapıldı. Modern Arıcılık Kompleksinde bal hasadı dolayısıyla düzenlenen şenliğe katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 'Beni Hafife Alma' Projesinin Başkanı Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Kadir Çintay ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, bir zincir marketin pazarlama direktörü, maske takıp, koruyucu kıyafet giyerek, kompleks alanındaki kovanları inceledi. Bal hasadında katılımcılar, çadırlara geçerek bal peteklerine "sır alma" işlemini sırasıyla uyguladı. Bingöl genelinde arıcılar birliğine kayıtlı bin 300 arıcı, 174 bin kovanda hasat yapmaya başlayacak.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Bingöl Üniversitesi bilindiği gibi bölgesel kalkınma misyonu farklılaşma kapsamında arı ve arı ürünlerinde pilot üniversite seçilmişti. Bu noktada uzun zamandır çokça araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı da Bingöl balının birçok dünya birincilikleri ve ödülleri var. Bugünde biz dünyaca bilinen ve son olarak Avrupa Birliği coğrafi işaret alan balımızın hasat çalışmalarına başladık. Verimli bir sezon olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun arıcılarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2024 bal hasat sezonunun başladığını ve Avrupa tescilli bal hasadının Bingöl'e hayırlı olmasını dileyen Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aba, kentte bin 300 arıcı tarafından 174 bin kovanda üretim yapıldığını dile getirerek, balda kaliteden taviz vermeyeceklerini belirtti. - BİNGÖL