Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 75 hibe ile domates, biber ve patlıcan fidesi temin ederek çiftçilere dağıtacak.
Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından atıl arazilerin etkin kullanımını arttırmak ve tüketicinin daha ucuz sebze tüketmesini sağlamak amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile domates, biber ve patlıcan fidesi temin edilecek. Fide almak isteyen çiftçiler için başvuruların 22 Nisan Pazartesi günü başlayacağı ve mayıs ayı ortalarında 395 bin adet fidenin teslim edileceği öğrenildi. - BİNGÖL
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Çin'in ham petrol üretimi, bu yılın ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 53,48 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde Çin, yüzde 0,7 artışla 137,36 milyon ton ham petrol ithal etti.
Çin'in ham kömür üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüşle 1,11 milyar tona geriledi. Mart ayında ülkenin ham kömür üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Verilere göre, Ocak-Mart döneminde Çin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 120 milyon ton kömür ithal etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak, Türkiye topraklarının iklim değişikliğinden etkilendiğini ve toprak sağlığının korunması için organik madde miktarının artırılması gerektiğini belirtti. Orak, çiftçilere baklagilleri toprakla buluşturarak toprağın daha sağlıklı ve verimli hale gelmesini sağlayacaklarını ifade etti. Baklagillerin köklerinde bulunan bakteriler sayesinde havadaki azotu tespit edebildiğini ve toprağın su tutma kapasitesini artırarak kuraklığa dayanıklı hale getirebileceğini söyledi.
Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde 1,32 milyondan fazla araç ihraç etti. Verilere göre sadece Mart ayında Çin'in otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarken, yeni enerjili araç (NEV) ihracatı da yüzde 59,4 yükseldi.
Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonuna gelindiği belirtilirken, şimdi sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı mali önlemler ve yapısal tedbirlere geldi. En çok da Saray harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarında yapılacak tasarrufun kapsamı konuşulmaya başlayacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ve IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer de yer aldı.
Depremin yerle bir ettiği Hatay'ın yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe iş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni bir kentin kurulduğu Hatay'da kalıp ustalarının yevmiyeleri bin 500 TL'yi bulmuş durumda ve kentte işçi sıkıntısı yaşanıyor. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara 'Hatay'a gelip çalışabilirsiniz' çağrısında bulundular.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendirerek Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Özdağ, İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu ve kitaplarını imzalayıp sohbet etti. Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan anlaşmada sığınmacı istihdamının yüzde 50'ye kadar çıkmasının Türkiye'ye yönelik büyük bir komplo olduğunu ifade etti.
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