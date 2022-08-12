Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapılıyor - Son Dakika
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Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapılıyor

12.08.2022 11:14
Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapılıyor

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kent genelinde toplamda bin dekar alanda nohut tarımı yapıldığını söyledi.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kent genelinde toplamda bin dekar alanda nohut tarımı yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi çerçevesinde, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022 yılında 85 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 8 ton 375 kilo sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapıldığının altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, hasadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Bahadır, "Özellikle ilimizde atıl durumunda bulunan arazilerin tekrardan üretime kazandırılması amacıyla Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi çerçevesinde, 2022 yılında İl müdürlüğümüzce 8 ton 375 kilo sertifikalı nohut tohumu yüzde 75 hibeyle 85 çiftçimize dağıtılmıştır. Çiftçilerimizce nohut tohumu nisan ayında ekilmiş olup, ağustos ayında ise hasadı devam etmektedir. Müdürlüğümüzce dağıtılan tohumlarla 670 dekar alanda, toplamda ise ilimizde yaklaşık bin dekar alanda nohut tarımı yapılmaktadır. 2022 üretimin sezonunun tüm çiftçilerimize bol ve bereketli olmasını dilerim" dedi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapılıyor - Son Dakika
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