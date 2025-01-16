Bingöl OSB'ye 849 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bingöl OSB'ye 849 Milyon Lira Yatırım

Bingöl OSB\'ye 849 Milyon Lira Yatırım

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak proje, 2025 yatırım programına alındı.

16.01.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı Altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işleri için 849 milyon 550 bin lira tutarındaki proje, 2025 yılı yatırım programına dahil edildi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, yaptığı açıklamada, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı Altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi yapım işleri için 849 milyon 550 bin lira tutarındaki projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edildiğini ve Cumhurbaşkanının onayıyla 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edildiğini söyledi. Bu stratejik yatırımın, Bingöl'ün sanayi altyapısını modernize etmekle birlikte, çevre dostu üretim süreçlerini destekleyen bir dönüşümü mümkün kılacağını kaydeden Çintay, özellikle arıtma tesisi, çevresel sürdürülebilirlik standartlarını yükseltirken, altyapı yatırımları OSB'nin genişleme alanındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin hızlanmasını sağlayacağını sözlerine ekledi. Çintay, "Bu yatırım, Bingöl'ün sanayi potansiyelini en üst seviyeye taşıyacak, ilimizi yatırımcılar için daha cazip bir hale getirecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize önemli bir ivme kazandıracaktır. Bingöl iş dünyası olarak, bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl OSB'ye 849 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl OSB'ye 849 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.