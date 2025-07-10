Bingöl'ün Merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Bingöl'ün Merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan alan, "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bingöl'ün Merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki 7 bin 799 metrekarelik alan "Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Kararın ekinde, söz konusu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.