Bingöl Üniversitesi Yedisu Horuz Kuru Fasulyesi'ni Ekime Aldı

Ekonomi

Bingöl'ün ata tohumu ve coğrafi işaretli Yedisu Horuz Kuru Fasulyesi, üniversitenin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 5 dönümlük alana ekildi.

Arı ve ürünlerinin yanı sıra tarımın diğer alanlarında da çeşitli çalışmalar yürütmeye devam eden Bingöl Üniversitesi, ata tohumu ve coğrafi işaretli olan Yedisu Horuz Kuru Fasulyesi için de harekete geçti. Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan çiftlikte Yedisu Horuz Kuru Fasulyesi yaklaşık 5 dönümlük bir alana ekildi. Hem akademisyenler hem öğrenciler hem de çiftçiler için çeşitli çalışmaların yapılacağı merkezde, istenen verim alınırsa daha geniş kapsamlı üretim yapılabilecek.

Çiftlikte sadece ata tohumu olan fasulyenin değil domates, biber gibi ürünlerin de ekiminin yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, bölgeye örnek olacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Çapak, "Üniversitemiz bilindiği gibi tarım-havza bazlı bir üniversite. Arı ve arı ürünleri yoğunluklu çalışıyorduk ama çerçeveyi biraz genişlettik artık tarım-havzanın diğer alanlarını da çalışıyoruz. Bingöl'de Yedisu fasulyesi dediğimiz ata tohumu olan ve coğrafi işaret belgesi olan fasulyemiz var. Bu fasulyemizi üniversitemizin çiftlik alanında ekimini yapıyoruz. 5 dönümlük bir alanın ekimi yapılıyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz. Doğal olarak bu, yörede bu işleri yapanlara da örnek olmuş olacak. Bu arazimizde sadece ata tohumu olan fasulye değil bunun dışında diğer ürünlerimizi de üretiyoruz. Domates, biber vs. bunların hepsi ata tohumundan üretiliyor ve fideler de talep eden vatandaşlara veriliyor. Bu çalışmaları yürütürken sadece üniversite olarak düşünmüyoruz aynı zamanda bölgeye, bölge insanına örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu çalışmalarımız daha yoğun ve nitelikli bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu. - BİNGÖL