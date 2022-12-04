Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış - Son Dakika
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Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış

04.12.2022 21:22

Bir yemek sipariş uygulamasında yapılan yeni güncelleme sonrası yemek siparişi yapan kullanıcıların ne sipariş ettiği gözükmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen bazı restoranlar ise kendilerinden su sipariş ederek restoranlarına tam puan vermeye başladı.

Bir yemek sipariş uygulaması, yemek siparişlerinde yorum yapanların ne sipariş ettiğini göstermeye başladı. Kullanıcılar ise restoranların kendilerinden çok sayıda su sipariş edip lahmacun yorumu yaptığını fark etti. Yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağdı.

BAKANLIĞA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine birçok kullanıcı organize olarak Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Kullanıcıların ortak talebi ise bu tarz restoranların ceza alması yönünde.

Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış
Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış
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Son Dakika Ekonomi Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırsatçı restoranların oyununu vatandaşlar ifşa etti! Meğer bu yöntemle kendilerini üst sıralara çıkarıyorlarmış - Son Dakika
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