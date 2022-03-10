Birevim iki ödül birden aldı - Son Dakika

Birevim, Şikayetvar.com tarafından oluşturulan 'ACE Awards' etkinliğinde, tasarruf finansmanı sektöründe hem konut hem de araç kategorilerinde "Gold" (altın) ödüle layık görüldü.

Birevim açıklamasına göre, 154 bin markanın, yaklaşık 8 milyon bireysel üyenin ve aylık 20 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar.com anket sonuçlarına göre iki "Gold" ödülün sahibi olan şirket, sunduğu hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, tasarruf finansman sektörünün mimarı olarak gerçekleştirdikleri özverili çalışmaların tüketici nezdinde de fark edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Orak, tasarruf ile geleceğini planlamak isteyen herkese diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkanı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birevim vizyonu ve kullandığımız teknolojiler ile hem kaliteli hizmet ortaya koyuyor hem de tasarruf sahiplerinin talep ve yönlendirmelerini dikkate alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için yenileniyoruz.

Aldığımız ödüller çok değerli ve bir kez daha doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Özveri ile çalışan tüm Birevim ailesine ve bizi onurlandıran tasarruf sahiplerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de tasarruf sahiplerimizi etkin bir şekilde dinlemeye, ihtiyaç, beklenti ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."