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Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasımda arttı - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasımda arttı

Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasım ayında aylık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi. Ancak üç aylık dönemde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,8 düşüş yaşandı. Gıda dışı mağaza satışları yüzde 2,3 artarken, gıda satışları yüzde 0,8 büyüdü. Akaryakıt satışları ise yüzde 0,6 yükseldi.

Birleşik Krallık\'ta perakende satışları kasımda arttı
22.12.2023 - 11:08,
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Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarken, eylül-kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,8 düştü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ekimde büyüme görülmeyen perakende satışları kasımda aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Bu artışta gıda dışı mağaza satışlarının yüzde 2,3 yükselmesi etkili oldu. Perakendeciler, söz konusu artışın "Kara Cuma" ve yıl sonu indirimleri kapsamında arttığını raporladı. Ekimde bu artış yüzde 0,2 olmuştu.

Gıda satışları ise kasımda yüzde 0,8 büyüdü. Ekimde gıda satışları yüzde 0,1 artmıştı.

Akaryakıt satışları da fiyatlardaki düşüşün etkisiyle yüzde kasımda 0,6 yükselirken, ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılan mağaza dışı satışlar yüzde 0,2 arttı. Ekimde bu artış yüzde 0,5 olmuştu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, "Kara Cuma" ve yıl sonu indirimlerine bağlı olarak perakende satışlarında kasımda güçlü artış görüldüğünü belirtti.

Ancak son üç aydaki perakende satışlarında düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydeden Morgan, "Genel satışlar hala salgın öncesi dönemin altında ve bu durum perakendecileri zorlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasımda arttı - Son Dakika
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