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Birlik Başkanı Akın'a tarıma kazandırdığı projeler için plaket verili - Son Dakika
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Birlik Başkanı Akın'a tarıma kazandırdığı projeler için plaket verili

Malatya Tarım Platformu, kentte tarım ve üretimin artması adına birçok projeye imza atan Damızlık Koyu Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Birlik Başkanı Akın\'a tarıma kazandırdığı projeler için plaket verili
16.12.2023 - 16:10,
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Malatya Tarım Platformu, kentte tarım ve üretimin artması adına birçok projeye imza atan Damızlık Koyu Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Burada ilk olarak konuşan İhsan Akın, yaklaşık 17 yıldır Damızlık Koyu Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığını yürüttüğünü ve 8 yıldır da Malatya Tarım Kooperatifine de başkanlık yaptığını belirtti. Akın, "Malatya'ya yaptığınız hizmetlerle ilgili ve bundan sonra da yapacağımız hizmetlere adına bizlere plaket takdim ettikleri için platformdaki tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çıktıkları bu yolda bugüne kadar hep bir aile gibi ortak akıl noktasında da birleştirici olarak çözüm odaklı çalıştıklarını belirten Akın, "Kişi işiyle uğraşır, kişiyle uğraşırsanız iş yapamazsınız. Biz işimizi yaptık. Bugüne kadar yüzümüzün akıyla devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. ve Yazıhan'da da biliyorsunuz bir yola çıktık. Sahada çok muazzam bir destek alıyoruz. Büyük bir teveccüh var bize karşı. Her anlamda ve her alanda bizleri destekleyen tüm arkadaşlarımıza, gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yazıhan'ını bir mahalle görüntüsünden ilçe görüntüsüne kazandırma adına ellerinden gelen tüm gayreti de göstereceklerini belirten Akın, "Benim buradan sizden istirhamım, burada olduğu gibi her anlamda ve her alanda sizlerin de gönül dostlarınız var. Bizlere destek olarak her zaman yanınızdasınız. Biz de sizin yanınızdayız. Ama hep beraber ekipçe, bir tane gülle yaz gelmez, inşallah bundan sonra da ekip olarak beraber hareket edeceğiz, birbirimize destek olacağız. Yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise "Aslında İhsan Başkanı kırsaldaki kuşlara sormak lazım, çiçeklere sormak lazım. Orada aldığı pozitif enerji ile İnşallah Yazıhan'ı küçük bir Çukurova'ya çevireceğine ben inanıyorum, kendisini de sonuna kadar destekliyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın ciddi anlamda hasarlar aldığın ve çiftçinin de bu durumdan oldukça mağdur olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Gerçekten yerel yöneticiler bizim yanımızda olmadıkları takdirde yaptığınız bütün projeler hiçbir işe yaramaz. Şu anda depremde biz yıllardır belki yirminin üzerinde kardeşimiz proje yaptı. Ne yazık ki gerçekleştiremedik. Yani tek üzüldüğüm depremde on beş tane süt toplama merkezi kurduk. Köylünün sütünü yerde bırakmadık. Yani yerel yönetimlerin desteğiyle biz onların desteğiyle yaptık. Eğer onlarla birlikte Malatya bir motorun dişçisi gibidir. Hem sivil toplum örgütü, hem yerel yönetici bizler birer motorun birer dişsizleriyiz aslında. Bir tanesi eksik kaldığı zaman bizim üretimle ilgili hiç kimseye faydamız olmaz. Ancak reklam olarak her şey gelip geçer. Ama ben İhsan kardeşime inanıyorum. Memleketimizin, ilimizin daha ileriye gitmesi için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte destek olacağız. Tarım ve hayvancılık içerisinde en çalışkan şu anda en pozitif olan kardeşim İhsan Akın. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara'daki bu işin kararını veren insanlar da gerçekten Yazıhan'a faydalı olacak, küçük bir Çukurova yapacak İhsan başkanımıza görevi tevdi ederler. Tarım Platformu adına birlikte çalıştığım arkadaşım olduğu için başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların arından Malatya'da tarıma ve üretime yaptığı projelerle destek sunan Birlik Başkanı Akın'a Tarım Platformu adına plaket takdimi yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Çukurova, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birlik Başkanı Akın'a tarıma kazandırdığı projeler için plaket verili - Son Dakika


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